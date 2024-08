Des débuts pro avec la RAAL, une clean-sheet : "Et maintenant, une belle fête au Tivoli"

Maxence Maisonneuve a fait ses grands débuts professionnels ce dimanche, sur la pelouse des Francs-Borains. Le longiligne français avait le sourire.

Maxence Maisonneuve (25 ans) est arrivé à la RAAL l'été passé, et commence donc sa seconde saison chez les Loups. Et cette fois, c'est en tant que footballeur officiellement professionnel. "C'est une grande fierté, d'avoir pu commencer en pro et d'avoir pu le faire pour ce club", se réjouissait-il à notre micro.

"C'est ma deuxième saison à la RAAL, la première s'était très bien passée, donc c'est un plaisir de passer cette étape de plus. L'engouement autour du match ? On l'a déjà connu par le passé avec notamment les matchs de Coupe", rappelle Maisonneuve. "Et en semaine, on ne fait pas trop attention à ce qui se dit".

Le Tivoli de retour dans le foot pro belge

La RAAL n'a pas raté ses grands débuts en Challenger Pro League, l'emportant (0-1) chez le grand rival borain. "Une clean sheet, une victoire, c'est bien. Notre bloc-équipe était bien en place. Il y a peut-être eu 20 minutes de flottement, durant lesquelles on a concédé des occasions de manière peu habituelle", reconnaît le Français.

Globalement, toutefois, La Louvière a eu la mainmise sur ce derby. "Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y avait un plan bien établi et on savait que si on le suivait, ça se passerait bien", estime Maxence Maisonneuve. "On a peut-être abusé des longs ballons, même si au final, ça paie".

Désormais, la RAAL a hâte de ses grands débuts à la maison. "Je suis impatient de ce premier match au Tivoli, il y aura du monde. Les supporters ont déjà répondu présent aujourd'hui et ce sera une belle fête pour célébrer le retour du Tivoli dans le monde professionnel", conclut Maisonneuve avec le sourire.