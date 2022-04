Le Club continue sa belle série et met la pression sur l'Union

Neuvième victoire de suite pour le Club de Bruges qui revient à hauteur de l'Union.

Les Champion's Play-offs, c'est parti ! Pour cette toute première rencontre, la première des 12 qui vont rythmer la fin de la saison, nous avions droit à un duel des frères ennemis entre le Club de Bruges et l'Antwerp. Le champion en titre le sait: en cas de victoire, la pression sera maximale sur l'Union qui reçoit Anderlecht plus tard dans la journée.

Pourtant, le début du match est nerveux, surtout chez les locaux. Il y a peu d'actions et le pressing haut de l'Antwerp avec un Nainggolan positionné en numéro 10 est efficace. D'ailleurs, Frey a les premières occasions, dont un gros raté à 6 mètres de Mignolet. Les duels sont musclés, Haroun est omniprésent alors que Vanaken et Rits ont toutes les peines du monde à exister.

Puis avant la pause, il va y avoir un éclair dans la grisaille brugeoise. Buchanan, sur la gauche, est lancé en profondeur. Il se remet sur son droit et Haroun vient contrer sa frappe... qui surprend Butez avec une trajectoire bizarre (37', 1-0). Les faits sont là: Bruges mène à la pause malgré une dernière occasion pour Haroun.

Après la pause, le Club de Bruges est bien mieux en place et les centres se multiplient devant la cage de Butez, cependant le gardien français ne doit pas s'employer. La valse des changements, à l'heure de jeu, apporte une petite surprise du côté du Great Old puisque Frey cède sa place à Benson.

Mais au final, on ne va pas se mentir, la rencontre n'offre plus rien de beau à se mettre sous la dent. Les minutes passent, les fautes s'accumulent, les cartons jaunes sont de sortie et la nervosité gagne le Jan Breydel. Il ne se passer plus rien, et le Club de Bruges débute donc parfaitement ses play-offs avec une victoire et revient donc à hauteur de l'Union. Les hommes de Mazzù ont désormais la pression avant de recevoir le Sporting d'Anderlecht.