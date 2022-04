Un premier but au meilleur moment

Le Canadien a débloqué la rencontre et est notre homme du match.

Arrivé cet hiver, après une saison complète en MLS, Tajon Buchanan a directement pris ses marques au sein de l'effectif du Club de Bruges. Cependant, s'il a déjà donné des passes décisives, le Canadien n'avait pas encore fait trembler les filets.

Ce dimanche, pour la première rencontre des Champion's Play-offs, il a marqué le seul et unique but du match, une réalisation qui offre les trois points au champion en titre. Au-delà de ce but, Buchanan a toujours été dangereux, a mis le feu sur son flanc gauche au point de dégoûter Bataille.

Avec le retour en forme de Lang et l'efficacité de Skov Olsen, voilà un troisième homme capable de faire la différence en cette fin de saison, sans oublier De Ketelaere. Pour la première fois, Buchanan est notre homme du match.