Alfred Schreuder est "heureux de voir cette mentalité de vainqueur"

Le Club de Bruges s'est imposé contre l'Antwerp, une victoire méritée selon l'entraîneur néerlandais.

Alfred Schreuder a, comme tous les acteurs de ce match entre le Club de Bruges et l'Antwerp, vu les difficultés de son équipe. Cependant, le Néerlandais n'était pas sur la même longeur d'onde que Brian Priske qui estimait que son équipe ne méritait pas de perdre.

"Ce n'était pas simple, mais on méritait de gagner", a déclaré le T1 du Club. "Ils ont joué comme on s'y attendait, en misant sur des contres et avec de l'intensité. Ils se sont adaptés à nous et c'est un compliment pour mon équipe."

Schreuder fait ensuite référence à la finale de la Croky Cup: "C'était un match nerveux, comme la finale de la coupe. C'est peut-être à cause de la pression de l'évènement. Mais pour nous, c'est un bon début de play-offs, le tout dans une belle ambiance. On veut toujours gagner et j'insiste sur cette mentalité de vainqueur. Je veux la voir lors des matches mais aussi chaque jour, dans les entraînements, dans les petits jeux, même lors des tennis-ballons."

Cette mentalité doit permettre au Club de Bruges de tenter de passer devant l'Union. Il leur reste 5 rencontres pour y parvenir.