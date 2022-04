Hans Vanaken le sait: "On ne peut pas toujours gagner en jouant bien"

Hans Vanaken se montre réaliste après la victoire du Club de Bruges sur l'Antwerp.

Avec son expérience, Hans Vanaken sait qu'en play-offs, il faut gagner et que le reste n'a pas vraiment d'importance. "Ce fut une rencontre difficile. Ce n'était pas la plus belle manière de gagner, ni le meilleur foot, mais cela reste une bonne opération. Maintenant la pression est sur l'Union mais on ne regarde que nous-mêmes puisqu'on sait que si on gagne tout nous serons champions. Les trois points étaient essentiels et je le répète: on ne peut pas toujours gagner en jouant bien".

Le capitaine du Club analyse tout de même la rencontre: "En première période, on a donné beaucoup trop d'occasions, alors qu'en deuxième c'était mieux. On a joué plus vite à la demande du coach, et ils n'ont plus eu d'occasions. Haroun? Oui c'est vrai qu'il me suivait partout mais j'ai tout de même réussi à jouer mon match".

Dans une semaine, le Club de Bruges pourra signer un 30 sur 30 si il l'emporte sur la pelouse du sporting d'Anderlecht.