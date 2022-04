Brian Priske a tenté un coup de poker... qui n'a pas fonctionné.

Brian Priske était assis entre deux chaises après la rencontre perdue par l'Antwerp ce dimanche, pour le premier match des Champion's Play-offs. Il y a d'abord la satisfaction de la prestation: "Je trouve qu'on a joué une bonne rencontre, une bonne prestation. C'est dommage d'encaisser un but un peu bête mais on a tout fait pour rendre la rencontre de Bruges difficile. En première période on a eu des occasions. Je suis déçu pour mes joueurs mais je suis fier de mon équipe".

S'il y a bien quelque chose qui a marqué tout le monde au Jan Breydel, ce sont les changement de Priske. alors que son équipe était menée, il a sorti son meilleur buteur, Michael Frey. "J'ai voulu mettre un peu de vitesse avec Benson. Michael était bon dans les 16 mètres mais j'ai fait d'autres choix mais aujourd'hui mes changements n'ont rien apporté. Ce n'était pas bon de la part des joueurs qui sont venus du banc. C'est dommage de ne pas avoir pris des points aujourd'hui dans l'optique de la deuxième place mais on va se concentrer sur la troisième place."

Dans une semaine, pour cela, il faudra battre l'Union au Bosuil.