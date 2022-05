L'Antwerp gâche la fête au Duden, l'Union va cependant communier avec son public

Contre-performance de l'Union Saint-Gilloise pour la dernière de la saison. Les Unionistes semblaient sur les rotules et il était temps que cette saison fantastique se termine. L'Antwerp termine sur une bonne note.

Tout un club, et même beaucoup de supporters neutres à travers le pays, espéraient que ce dernier match de l'Union Saint-Gilloise à domicile soit celui du sacre ultime. Mais les Playoffs en ont décidé autrement : battus deux fois par Bruges, les Unionistes doivent se contenter de ce qu'on appelle populairement "la place du con". Rien de bête ni banal cependant dans cette deuxième place historique, inespérée et que tout le Parc Duden s'apprête à fêter.

Ce dimanche, donc, le résultat est accessoire face à l'Antwerp. Felice Mazzù se permet quelques changements, titularisant les vieux serviteurs Damien Marcq et Guillaume François, laissant souffler Lazare, Nieuwkoop et Vanzeir. Et la rencontre se passe dans cette atmosphère déjà semi-amicale de fin de saison. Mitoma tente d'accélérer le jeu mais est vite repris ; l'autre Japonais du match, Koji Miyoshi, reste sur les mêmes bases qu'à Anderlecht et met le feu.

Il faut attendre la 22e pour une première alerte quand un une-deux entre Mitoma et Lapoussin place le Malgache en bonne position, mais sa frappe passe à côté. Un corner sera ensuite repris par Deniz Undav, encore fort peu en vue ce dimanche, mais Butez s'interpose (30e). Le portier anversois sera également attentif sur un excellent centre de Guillaume François, qui en proposera plusieurs au cours de la rencontre (34e). Mais la plus grosse intervention de la première période est pour Anthony Moris : Miyoshi mène un contre tambour battant et trouve...Abdoulaye Seck dans le rectangle. Le Sénégalais n'a pas les bons réflexes, et Moris intervient (39e).

Tous en vacances

On espère un peu plus de spectacle en seconde période, et il vient presque de la part de l'Antwerp, encore : Michael Frey met un défenseur dans le vent et enroule, mais Moris a un réflexe splendide pour sauver ses couleurs (47e). La réaction vient des pieds de Mitoma : le Japonais accélère, dépose Vines pour centre en retrait. Loïc Lapoussin a le but vide devant lui...et place sur la latte (52e). Nielsen, puis Dante Vanzeir monté à la pause sollicitent ensuite un Butez très attentif.

Et alors que le public semble déjà bien moins en voix qu'à l'accoutumée (la faute, se chuchote-t-il, à un service boissons complètement dépassé alors qu'il fait très chaud ce dimanche au soleil), Michael Frey va superbement gâcher la fête : sur un centre signé Benson, le Suisse place une madjer hors de portée de Moris (71e, 0-1). L'USG tente de réagir, Teddy Teuma envoie une frappe que Butz, encore et toujours, capte tranquillement. Déjà tiède, l'ambiance ne se réchauffe pas car le Great Old a la mainmise sur le match. Il faut encore un grand Moris devant Miyoshi pour éviter le break (85e).

Deniz Undav, dans les arrêts de jeu, passera encore tout près de l'égalisation, de la tête et à bout portant (90e+2). C'est donc sur un petit couac et pas dans la liesse espérée que la saison se termine pour l'Union Saint-Gilloise. Les supporters de l'Antwerp, cependant, scanderont "Saint-Gilles" sous les applaudissements du Parc Duden. Car une chose est sûre, peu importe le résultat de ce soir, personne n'oubliera cette saison. Ni à l'Union, ni ailleurs. Place à la fête sur la butte, puis aux vacances !