Nouveau nul dans le Topper, le Jan Breydel a fêté ses champions

Le match n'a pas été grandiose, mais bon il faut bien dire qu'il n'y avait plus le moindre enjeu. La fin de match a cependant été nerveuse.

On le sait depuis maintenant une semaine, tout est joué dans notre championnat. Il restait donc, pour terminer en beauté cet exercice 2021-2022, un Topper amical entre le Club et le Sporting d'Anderlecht. Le premier fête son titre de champion et certains joueurs qui seront certainement sur le départ, l'autre veut terminer sur une bonne note.

La première demi-heure ressemble à des vacances à Ibiza pour Bruges, qui se fait un peu promener. Mais un homme est bien présent: Simon Mignolet. Une nouvelle fois impérial, le gardien des Diables Rouges sort des tirs de Zirkzee, Amuzu, Verschaeren et Kouamé. Puis le Club va se réveiller et se montrer un peu plus pressant, et il n'en faudra qu'une. Nusa met le feu, De Ketelaere sert Skov Olsen qui élimine Gomez et fusille Van Crombrugge au premier poteau (39', 1-0).

Cette action est la dernière de ces deux hommes puisque Gomez et Skov Olsen restent aux vestiaires. Le Sporting d'Anderlecht tente de revenir au score mais la dernière passe, le dernier geste est compliqué. En face, Noa Lang trouve le poteau de Van Crombrugge après un solo qui aurait mérité mieux. Alfred Schreuder fait alors monter Ruud Vormer, pour ce qui est certainement sa dernière prestation sous le maillot du Club de Bruges. Senne Lammens entre aussi au jeu, ce qui permet au Jan Breydel de fêter son gardien de but, l'homme de ces play-offs.

© photonews

Alors qu'on se dirige vers une victoire brugeoise, un mauvais dégagement de Buchanan est repris de volée par El-Hadj. Le ballon va loin à côté du but, mais Hendry le débue et Lammens ne peut le capter: pour quelques centimètres, le ballon est entré et Anderlecht égalise (Hendry csc, 87', 1-1).

Au bout d'une seconde période qui n'aura pas été extraordinaire, le Club de Bruges et Anderlecht se quittent donc sur un nul, comme d'habitude puisque c'est la quatrième fois cette saison. Cet exercice est donc bouclé, rendez-vous en juillet pour la prochaine livrée de notre football national.