Officiel : Brian Priske n'est plus le coach de l'Antwerp

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel ce lundi. Le technicien danois ne dirigera pas le Great Old la saison prochaine.

L'Antwerp a décidé de ne pas poursuivre avec Brian Priske (45 ans). Arrivé l'été dernier au Bosuil, le technicien danois repart avec ses deux assistants : Anders Nielsen (T2) et Peder Hansen (entraîneur des gardiens de but).

La victoire contre l'Union fut le dernier exploit et match de Brian Priske à la tête du Great Old. Le Danois est finalement remercié pour ses services après une saison décevante. Avec 4 points sur 18 en Playoffs 1, l'Antwerp a finalement dû se contenter de la 4ème place, synonyme de ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.



Mark van Bommel devrait lui succéder. L'ancien entraîneur du PSV et de Wolfsburg a déjà conclu un accord verbal avec l'Antwerp.