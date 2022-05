📷 La drôle de coupe de Damien Marcq, qui "espère rester à l'Union" la saison prochaine

Damien Marcq avait une petite surprise pour les supporters de l'Union cette semaine. Le médian s'est teint les cheveux en bleu, en honneur de la saison incroyable des Unionistes.

Damien Marcq avait un grand sourire au terme du match, dans la zone où les Unionistes fêtaient la seconde place avec un podium et une communion totale entre le club et ses supporters. "Aujourd'hui soir, tout ce qui compte, c'est de profiter. C'est dommage de finir sur une défaite mais ça a peu d'importance", estimait le milieu de terrain, titulaire pour l'occasion et arborant sa nouvelle coupe de cheveux...bleue. "Ca tiendra quelques semaines, mais je ne suis pas sûr d'adopter ça pour de bon (rires). C'était ma petite surprise aux gars cette semaine, un défi que je m'étais lancé".

Marcq n'est pas encore fixé sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat. "Je m'en soucie peu aujourd'hui, on est là pour fêter la deuxième place, l'Europe. Je crois que l'Europe n'est pas prête à voir débarquer l'Union (rires). Et bien sûr, j'aimerais rester une saison de plus. Mais je n'en ai pas encore discuté avec le club".

ūüėÖ En mode... jaune et bleu ! ūüü°ūüĒĶ pic.twitter.com/tQ9jZF9Ykb — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 20, 2022