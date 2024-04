Bruges ne rate pas l'occasion de mettre un peu de pression sur Anderlecht et l'Union !

Le Club de Bruges n'est plus que, temporairement, à 2 points du duo bruxellois en tête du championnat. Les Gazelles ont pris le meilleur sur un Antwerp qui doit probablement désormais se focaliser sur la finale de la Coupe...

Après le match nul de Genk ce samedi, une seule équipe pouvait se rapprocher à un jet de pierres du duo de tête : le Club de Bruges. Et les Blauw & Zwart ne se sont pas faits prier, l'emportant face à un Antwerp encore une fois décevant.

Comme souvent dans ce genre de topper, l'enjeu et l'ambiance ont pris le pas sur le fond de jeu. Du moins en début de rencontre. La première période peut se résumer comme suit : l'Antwerp a eu la possession, d'emblée... et Bruges s'est procuré les occasions.

Antonio Nusa (14e) s'offre la première d'une frappe déviée ; Vanaken alerte ensuite Lammens sur coup-franc direct (22e). Les Gazelles pressent, jouent le contre et empêchent totalement l'Antwerp de construire, Ordonez mettant Janssen dans sa poche.

Wijndal encore malheureux, Onyedika encore buteur

Skoras et De Cuyper multiplient les raids, Owen Wijndal doit sauver ses couleurs sur une reprise du second (41e). Mais le Néerlandais sera ensuite malheureux : dans un duel avec Vanaken, il commet une faute que certains jugeront légère mais qui permet au Club d'obtenir un coup-franc décisif côté droit. C'est Raphaël Onyedika qui en profite pour son troisième but en deux matchs (44e, 1-0).

L'Antwerp reprendra la seconde période pied au plancher. Après quelques interventions de Joel Ordonez, auteur d'un gros match, c'est finalement Nordin Jackers qui devra sortir son premier arrêt du match devant Ekkelenkamp (54e).

Ejuke tentera encore de dynamiter la défense brugeoise, très bien en place, et Bruges plantera la seconde banderille. Sur un coup-franc joué vite, Bjorn Meijer est décalé côté gauche et centre à destination de Michal Skoras, qui ne se fait pas prier (2-0, 61e).

Le Great Old a pris un coup sur la tête au pire des moments. Il ne s'en remettra pas, n'obtenant même pas de penalty pour ce qui semblait être une main dans le rectangle signée Onyedika (78e). Le match est plié, et le score sera fixé à 3-0 par Philip Zinckernagel dans les dernières secondes (90e+6).

Bruges prend donc 3 points qui le ramènent à 2 points (forcément temporaires) du duo de tête. L'Union et Anderlecht sont prévenus : quiconque trébuche sentira le souffle des Gazelles dans son dos...