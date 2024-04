Comment Nicky Hayen a éclipsé Ronny Deila : "Tout est désormais tellement plus clair !"

Le Club de Bruges s'est imposé face à l'Antwerp ce dimanche (3-0). Les Blauw en Zwart semblent sur la bonne voie.

Le Club de Bruges vit une saison très mouvementée. Après des débuts hésitants, les Brugeois se sont mis à enchaîner les bons résultats sous Ronny Deila.

Mais soudainement, la machine s'est enrayée. Le Norvégien n'a pas trouvé les solutions et a été viré par la direction avant le début des Play-offs.

Les doutes étaient évidemment présents lorsque c'est le coach des U23, Nicky Hayen, qui a repris le flambeau. Mais force est de constater qu'après deux victoires de suite dans les Play-offs, ce Club de Bruges-là rassure.

"Ce que je veux, c'est que nous continuions être conquérants. Que nous rendions les autres équipes nerveuses. Et cela semble fonctionner assez bien. Entre-temps, nous essayons d'assurer la quatrième place, puis la troisième, et ainsi de suite", a déclaré Hayen à Het Belang Van Limburg.

Questionné sur les différences entre lui et Deila, Hayen n'a pas osé trop s'aventurer. "La seule chose que j'ose dire, c'est qu'il y a plus de clarté. Pour le reste, le travail de Ronny Deila n'est pas remis en cause."