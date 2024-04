Bruges voudrait chiper un talent sous le nez du FC Barcelone

Le Club de Bruges s'est déjà renforcé avec la venue d'Ardon Jashari, mais travaille encore aux futurs transferts. Un talent du Benfica serait dans le viseur.

Le Mundo Deportivo affirme cette semaine que le Club de Bruges s'intéresserait à José Melro (19 ans), ailier gauche portugais évoluant au sein de l'équipe U23 de Benfica. Melro semble en effet se diriger vers un transfert vers l'étranger.

L'attaquant de dix-neuf ans impressionne avec l'équipe B de Benfica (11 buts, 1 assist), et est suivi par de nombreuses équipes. En plus de Bruges, le FC Barcelone, le LOSC et le FC Copenhague sont également évoqués comme destination potentielle pour Melro, qui a encore un contrat avec Benfica jusqu'à mi-2025.

Melro n'a disputé qu'une rencontre avec l'équipe A de Benfica. Il est également international portugais U20.