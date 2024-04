Il aura fallu un exploit individuel : l'Antwerp réalise un petit hold-up au Cercle et se relance dans les Play-offs

Sans briller, l'Antwerp s'est imposé ce dimanche après-midi au Cercle de Bruges (0-1). Ce sont les premiers points pris par le champion en titre dans ces Play-offs.

Plus mauvais élève de ces Play-offs avec l'Union et leurs 0 points sur 9, l'Antwerp se déplaçait à Bruges pour défier le Cercle, 5e.

Pour ce duel entre les deux derniers des Champions Play-offs, Mark van Bommel recourait à plusieurs changements. Matazo et Ondrejka sont dans le onze de base, Ekkelenkamp et Yusuf débutent sur le banc.

Le Cercle étouffe l'Antwerp

Auteur d'un très mauvais début de Play-offs, l'Antwerp est mis en grande difficulté en première période. Le Cercle presse très haut et tente d'étouffer les Anversois. La défense du Great Old a beaucoup de mal à se dégager, et doit faire face à de nombreuses offensives sur les flancs.

Malgré cette domination des locaux, Janssen est proche de faire 0-1 contre le cours du jeu mais bute sur Warleson (14e). Ce sera la seule occasion de l'Antwerp dans cette première mi-temps. Le Great Old aurait également pu revendiquer un penalty sur une intervention de Van Der Bruggen sur Ondrejka dans le rectangle (25e).

Le Cercle continue de pousser et hérite de plusieurs grosses possibilités. Denkey, trouvé dans le rectangle par Augusto, manque sa reprise de volée (38e). Le Togolais décroise ensuite trop sa reprise de la tête sur corner (41e). Van der Bruggen enroule depuis l'entrée du rectangle, sa frappe effleure le poteau de Lammens (44e).

Ejuke, l'homme providentiel

Mark van Bommel n'a pas vraiment de raison d'être satisfait et espère une réaction au retour des vestiaires.

Mais c'est bien le Cercle qui pousse encore. Minda part en solo et frappe juste à côté (51e). Denkey, pas en réussite ce dimanche, frappe en plein sur Lammens alors que ce dernier était à terre (59e).

Alors qu'on voit l'Antwerp craquer, ce dernier se réveille. Et c'est grâce à un homme : Chidera Ejuke. Très actif sur son flanc, il va changer le cours de la rencontre à lui tout seul. Warleson doit d'abord sortir un arrêt énorme devant le Nigérian (62e). Bataille voit ensuite sa reprise sauvée sur la ligne.

Sur le corner qui suit, Ejuke récupère le ballon et se fraye un chemin vers le rectangle du Cercle. Pas attaqué, il frappe à ras de sol et trompe un Warleson qui, pour une fois, pouvait sans doute faire mieux. Voilà le tournant de la rencontre (66e, 0-1).

Le Cercle ne reviendra pas

Les Groen en Zwart se sont pris un énorme coup sur la tête et semblent sonnés. Servi superbement par Ekkelenkamp, Balikwisha tente d'aller chercher la lucarne et de faire le break (72e).

Ce sera pratiquement la seule occasion dans cette fin de match. Frustré, le Cercle s'est un peu arrêté de jouer. L'Antwerp aurait même pu aller marquer le deuxième but en contre. Warleson a sorti un superbe arrêt devant Balikwisha dans les ultimes secondes.

Les Anversois gagnent enfin dans ces Play-offs et dépassent le Cercle au classement. Ils sont désormais à 4 points du Club de Bruges, qui se déplace à l'Union ce dimanche. Le champion en titre a peut-être encore quelque chose à jouer dans ces Play-offs. Ils se relancent pleinement avant leur double confrontation avec l'Union.