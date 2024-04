Le tournant de la saison ? L'Union revit le traumatisme de l'année passée contre Bruges et laisse Anderlecht seul leader !

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce dimanche face au Club de Bruges dans un scénario invraisemblable.

Il était temps pour l'Union de se réveiller après son 0 sur 9 dans ces Champions Play-offs. Après la défaite d'Anderlecht contre Genk, l'occasion était trop belle : il fallait impérativement gagner.

Face à eux se dressait un Club de Bruges revigoré après ses deux victoires de suite en championnat et sa qualification pour les demi-finales de la Conference League.

Alexander Blessin doit faire des choix et laisse Eckert, Teklab, Sadiki ou encore Terho sur le banc. Mac Allister est de retour dans le 11. Côté Bruges, Nicky Hayen garde sa confiance envers le jeune Sabbe, Skoras ou encore Balanta. Jutgla, auteur d'un doublé ce jeudi, glisse sur le banc au profit de Thiago.

L'Union à la hauteur du rendez-vous...pendant une mi-temps

Beaucoup d'interrogations étaient émises au sujet de l'Union après son début catastrophique en Play-offs. Mais ce dimanche, les Saint-Gillois sont bien là. Dès les premières minutes, ils impriment un tempo très rapide et se montrent très entreprenants. Bruges suit bien et semble également être dans un bon jour. Ce qui donne une première mi-temps très agréable.

Dès la 2e minute, Nilsson est en très bonne position mais ne cadre pas. Jackers doit déjà s'employer sur une frappe de Puertas (5e). Cela va véritablement d'un bout à l'autre du terrain, mais l'Union est plus concrète. Puertas tente une reprise de volée audacieuse, qui passe un mètre à côté (15e).

Bruges se heurte à une très bonne défense de l'Union. Le retour de Mac Allister fait assurément du bien. Thiago ne touche presque pas de ballons et ne bénéficie que de très peu d'espace. Il est contré dans le rectangle (30e), tout comme Nusa (32e).

La seule grosse occasion pour Bruges dans les 45 premières minutes sera justement pour le jeune Norvégien, presque surpris de recevoir un ballon aussi près du but de Moris (38e).

Devant, l'Union pousse énormément avant le retour aux vestiaires. Amoura, bien plus en jambes que lors des semaines précédentes, fait mal. Sur une reprise de volée très dangereuse de Lapoussin, Jackers doit sauver le Club en claquant le ballon du bout des doigts (45e).

Bruges marque le but gag du week-end, Anthony Moris à nouveau impliqué

On se dit que rien de fâcheux ne peut réellement arriver à l'Union, bien dans son match. Mais un fait de jeu extraordinaire va de nouveau concerner Anthony Moris, auteur de plusieurs erreurs ces dernières semaines.

Alors qu'il s'apprête à dégager, le gardien de l'Union est gêné par Vetlesen. A la stupeur générale, le ballon rentre dans le but vide. A revoir les images, on constate que le Norvégien tend le pied pour contrer le dégagement de Moris. Il est assez loin du gardien et est hors du rectangle. Moris a beau protester, c'est 0-1 (52e).

Un vrai match de Play-offs : une tension folle, un scénario...invraisemblable

Le stade est stupéfait. La tension monte de 10 crans. L'Union ne parvient plus du tout à jouer son football. Ce sont pourtant les joueurs de Bruges qui perdent leurs nerfs. Vetlesen ne fête pas son but très longtemps est exclu pour un vilain geste (66e).

L'Union sent alors le vent tourner et fait tout pour tenter d'égaliser. Jackers s'envole pour détourner un envoi dévié de Puertas (72e). L'Union sent le but arriver...mais ce sera dans son propre but.

Sur un corner, Meijer bat Nilsson de la tête et porte un véritable coup de grâce. Ce qui se dégage comme atmosphère dans le Marien est à peine descriptible (0-2, 74e).

Le match est pourtant très loin d'être terminé. Bien qu'extrêmement brouillonne et totalement sonnée, l'Union garde beaucoup de volonté et surtout des joueurs capables de faire la différence sur un coup d'éclat.

Cameron Puertas en fait partie. d'un coup franc sublime, il va chercher la lucarne. Jackers ne peut rien faire. L'Union a 8 minutes pour sauver sa rencontre...et peut-être sa saison (1-2, 82e).

Mais les Bruxellois ne vont pas bien, pas du tout même...Bruges tient le coup et Jackers n'aura presque plus rien à faire en fin de match.

On aurait tendance à dire que l'Union avait tout en main pour l'emporter ce dimanche. Mais quelque ne chose décidément pas aux abords du Duden. Ce dimanche, c'est Anderlecht qui sourit. L'Union, elle, pleure. Bruges vient à nouveau de la blesser très sérieusement.