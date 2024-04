Un joueur insulté par un arbitre en plein match : "Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit..."

Ce week-end, le Cercle a connu son premier revers en Champions Playoffs. Cependant, ce n'est pas cet événement qui a été pointé du doigt.

Quatre cartons jaunes dont trois en l'espace de six minutes pour le Cercle Bruges lors de la défaite face à l'Antwerp. Nathan Verboomen n'a pas hésité à sanctionner les joueurs brugeois à tour de bras.

Cependant, Hannes Van der Bruggen, qui a écopé d'une biscotte de la part de l'officiel, est revenu sur les événements de la journée et a jugé la réaction de l'arbitre.

"Ma carte jaune est vraiment ridicule. Je me dirigeais vers le poteau de corner pour tirer un coup de coin. Mais je pensais en effet qu’il y avait une faute sur la phase précédente et je me tenais la main dans les cheveux. D’un coup, il a dégainé une carte jaune", a-t-il commenté dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Van der Bruggen insulté d'idiot

Cependant, ce sont plutôt les propos de l'arbitre qui ont choqué le joueur qui a signalé une insulte. "Je trouve qu’il ne peut pas insulter les joueurs. Non, je ne vais pas répéter ce qu’il a dit, mais ce n’est pas non plus la première fois que ça arrive", a-t-il ajouté.

Van de Bruggen se dit "très en colère" alors qu'il confirme n'avoir jamais insulté un arbitre. Nathan Verboomen aurait qualifié le joueur de "dwaas" ("idiot") selon les informations publiées par Het Nieuwsblad.