Le Cercle prend une option pour une place directe en Coupe d'Europe, l'Antwerp au bord du KO

L'Antwerp confirme ses difficultés actuelles en s'inclinant contre le Cercle de Bruges. Les Brugeois sont assurés de terminer au moins cinquièmes.

Trois jours après s'être incliné contre l'Union Saint-Gilloise en finale de la Coupe de Belgique, l'Anwterp avait l'occasion de se remettre la tête à l'endroit avec la réception du Cercle. L'occasion, mais surtout l'obligation. Car avec quatre points de retard sur la cinquième place de leur adversaire du soir, les Anversois avaient très peu de marge pour pouvoir encore rêver d'un ticket européen.

Et cela s'est vite ressenti : après quelques minutes d'observation, les hommes de Mark van Bommel ont pris le Cercle à la gorge en enchaînant plusieurs occasions en fin de premier quart d'heure, sans toutefois mettre Warleson à contribution.

Le Cercle en costaud

Le Cercle a sagement laissé passer l'orage, pour ensuite rééquilibrer les échanges. Mieux : sur un dégagement de Warleson, les Brugeois profitaient du laxisme adverse pour se présenter face au but par l'entremise de Felix Lemarechal, bien servi par Kevin Denkey. Le Français contournait Toby Alderweireld pour tromper Senne Lammens et ouvrir le score à la demi-heure.

Groggy, l'Antwerp a tenté de réagir mais un nouveau coup sur la tête a glacé le Bosuil juste avant le repos. Sur un corner anverois renvoyé par la défense adverse, Jelle Bataille pensait tranquillement assurer vers son gardien mais s'est complètement troué, invitant Kevin Denkey à faire le break.

Une erreur fatale à l'Antwerp et à son auteur, sorti par Van Bommel à la pause. L'entraîneur néerlandais a tout tenté en faisant ensuite trois autres changements à la 55e. En tribune, le Bosuil a également donné de sa personne pour soutenir les siens.

Mais sur le terrain, la déconfiture était totale. Dans un fauteuil, le Cercle de Bruges faisait ce qu'il voulait et était beaucoup proche du 0-3 que d'une réduction de l'écart anversoise. Il a ainsi fallu attendre la 79e minute pour assister au premier tir cadré de l'Antwerp. Et il s'agit...d'un but.

Un soupçon d'espoir pour l'Antwerp

Très mal monté, Boris Popovic remettait les Anversois dans le match en même temps qu'il remettait un ballon anodin à Gyrano Kerk dans le rectangle (1-2).

Malgré plusieurs autres frayeurs en fin de match, le Cercle signe un match référence et prend 7 points d'avance sur son adversaire du soir à deux journées de la fin. Les Brugeois sont donc assurés de terminer au minimum à la cinquième place et d'ainsi disputer le barrage européen contre La Gantoise.

Mais après huit matchs dans ces Champions Playoffs, c'est bien à la quatrième place, synonyme de qualification directe pour la Conférence League, que figurent actuellement les Groen en Zwart. Ils possèdent actuellement deux points d'avance sur Genk. Les Limbourgeois possèdent quant à eux quatre points d'avance sur l'Antwerp, qui pourrait bien être privé de football européen la saison prochaine.