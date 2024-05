Un joueur très surprenant confirme l'intérêt de l'Antwerp

L'Antwerp va se renforcer cet été, mais devra probablement tenter des coups. Un profil très étonnant a ainsi été cité.

Tjaronn Chery (35 ans) n'est pas un joueur très connu, mais il a roulé sa bosse dans énormément de clubs et a notamment disputé 145 matchs d'Eredivisie pour des clubs tels que l'ADO La Haye, Groningue ou encore Cambuur.

Récemment, il évoluait au Maccabi Haïfa, où il compte 208 rencontres, mais est désormais libre de tout contrat. L'international surinamais (5 caps), qui avait été prêté à Groningue en seconde moitié de saison, va rester en Europe.

Récemment, son nom était cité à l'Antwerp. Un profil d'expérience à moindre coût, et un joueur qui a marqué 10 buts et 10 assists toutes compétitions confondues cette saison : cela correspondrait probablement aux besoins du Great Old, qui va devoir être inventif.

Tjaronn Chery a désormais confirmé lui-même l'intérêt de l'Antwerp. "Je ne sais pas encore de quoi mon avenir sera fait, mais je peux vous dire que j'ai discuté avec le NAC Breda cette semaine. J'intéresse également l'Antwerp et d'autres clubs", assure-t-il sur ESPN.

Les jours et semaines à venir en diront plus long sur l'intérêt supposé de l'Antwerp envers ce vétéran du football néerlandais.