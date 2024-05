Le successeur de Mark Van Bommel à l'Antwerp est-il déjà connu ?

Mark Van Bommel ne devrait pas prolonger l'aventure à l'Antwerp. Après le doublé de la saison passée, le Néerlandais a fait ce qu'il pouvait pour encore connaître le succès, mais a été parasité par les circonstances. Que ce soit sur le plan financier ou suite à "l'affaire" Overmars, la sérénité ne régnait pas en coulisses au Bosuil.

Van Bommel laissera cependant un souvenir très positif en Belgique, et son doublé en 2023 (et une nouvelle finale de Coupe cette saison) lui vaudra bien assez d'intérêt étranger. L'Antwerp travaille déjà à sa succession, alors que Marc Overmars est encore suspendu jusqu'en novembre.

🔴⚪️ EXCL. Alex Pastoor considered as one of the options to substitute Mark Van Bommel next season at Royal Antwerp FC. Marc Overmars - who will be staying next season as sports director - are attracted by #AlmereCity’s coach profile as he fits with new philosophy at #RAFC.

