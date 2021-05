Le Club de Bruges et l'Antwerp partagent au Bosuil

Au terme d'une rencontre triste, fermée et sans réelle occasion, le Club de Bruges et l'Antwerp se quittent, offrant un status quo au classement de ces Champion's play-offs.

Après sa loude défaite sur le terrain de Genk, le Club de Bruges devait se remettre à l'endroitet dans cette optique, Philippe Clement avait décidé de poser un geste fort: mettre Hans Vanaken sur le banc au coup d'envoi. Balanta, de retour de blessure, le remplace numériquement, à charge de Rits de reprendre le rôle du double Soulier d'Or.

Mais ce 3-0 bien tassé et le retour des Limbourgeois à quatre points change tout mentalement, car on sent bien que le Club n'est plus dans ses baskets. D'ailleurs, la première période est indigne du leader de notre championnat. Il y a peu de mouvements, les fautes techniques se multiplient et les occasions sont rares. Butez n'est d'ailleurs embêté qu'en début de match, lorsqu'il est dribblé par un Rits une nouvelle fois maladroit dans la conclusion.

En face, l'Antwerp n'est pas mieux. Privé de Lamkel Zé (Covid) et sans Refaelov, la créativité est absente du Bosuil et Dieumerci Mbokani ne peut pas tout faire chaque semaine. Bref, les gardiens passent un bon jeudi, et ce sont bien les seuls.

Après la pause, rien ne change. Bruges tente bien de jouer un peu plus haut, surtout grâce à Ruud Vormer qui tente de secouer le cocotier sur le terrain. Il est par deux fois contré dans le rectangle, avant de décocher une frappe qui passe de peu à côté du but adverse.

La fin de rencontre est nerveuse, sur la pelouse et sur le banc des deux coachs, mais au final il ne se passe plus rien dans cette rencontre, enfin s'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Cette journée de championnat nous aura donc rendu deux nuls, qui ne font pas bouger le classement. Il reste 9 points à prendre et Bruges a toujours 5 points d'avance sur Genk. Le titre se rapproche donc, mais il parait encore tellement loin.