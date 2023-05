Van Bommel a dû prendre une décision difficile : "C'est très désagréable"

Avez-vous vu le sprint de Mark van Bommel après le but d'Arthur Vermeeren ? Dire qu'il était très fier est un euphémisme. Pourtant, il avait dû prendre une décision très difficile pendant le match.

En effet, Van Bommel a fait sortir Mandela Keita après une demi-heure de jeu. Le jeune milieu de terrain a dû céder sa place à Calvin Stengs. "L'entame de match était clairement en faveur de Bruges. Nous avons eu beaucoup de mal avec leur jeu", expliquait d'abord l'entraîneur anversois. "J'attendais Hans (Vanaken) plus haut, mais il est resté au milieu de terrain. On a alors un défenseur de trop. Vous vous retrouvez alors sur le banc à chercher comment changer la situation. Je me sens très mal pour Mandela, c'est très désagréable. Mais vous le faites pour aider l'équipe à maîtriser le match. Ecoutez, c'était aussi difficile de laisser Calvin (Stengs) sur le banc. Il a répondu par une belle passe décisive à Gyrano (Kerk)".

C'était le signal pour l'Antwerp de lancer sa dernière offensive. "Quand on fait 2-2, on sait que des choses folles peuvent se passer ici, surtout dans un stade aussi agité. Et le gars qui n'avait pas encore marqué fait 3-2. C'est un sentiment très agréable."