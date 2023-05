La pépite de l'Antwerp aux anges pour son premier but : "De la joie pure !"

S'il se met aussi à marquer... Arthur Vermeeren a marqué son tout premier but en tant que professionnel pour l'Antwerp, ce qui a permis au club d'engranger trois points très importants. Le milieu de terrain de 18 ans était très fier : "Maman était dans les tribunes !"

Arthur Vermeeren était très ému. Qui ne le serait pas après un tel but, qui pourrait décider du titre dans quelque semaines ? "C'est génial", s'est exprimé un Vermeeren exalté. "Le Bosuil a explosé. C'est un peu ce qui m'a traversé : la joie pure."

Vermeeren, 18 ans, a choisi le meilleur moment pour inscrire son premier but en pro. "Oui, dans le vestiaire, on m'a embêté toute la saison pour savoir quand j'allais marquer mon premier but. Maintenant, ils peuvent enfin arrêter. Je rêvais déjà de marquer le but de la victoire à la dernière minute, et maintenant c'est arrivé..."

Footballeur de haut niveau le week-end, mais encore élève la semaine. "Oui, je dois aller à l'école demain", a répondu Vermeeren sans grand enthousiasme. "Et si je n'en ai pas envie ? Euh... si, j'en ai très envie", a-t-il ironisé, un sourire en coin.