Nouveau festival de Gift Orban, Gand est à un pas de l'Europe

Après une première période compliquée, les Buffalos ont profité de leur supériorité numérique pour ne faire qu'une bouchée du Cercle et presque assurer leur qualification en Europe.

Après son succès au Standard la semaine dernière, La Gantoise comptait 5 points d'avance sur tout le monde dans ces Europe Play-Offs et avait la possibilité de se mettre presque à l'abri dans cette course à l'Europe en s'imposant sur la pelouse du Cercle.

Le début de rencontre est mouvementé pour le plus grand plaisir du spectateur neutre, les deux équipes se rendent coup pour coup. Le Cercle hérite de trois corners dans les huit premières minutes mais c'est bien Majecki qui doit intervenir le premier devant Hjulsager, tout juste revenu de blessure (10e). Les locaux réagissent, Nardi doit s'employer pour détourner une frappe piégeuse de Deman (17e).

Le tournant du match va déjà intervenir cinq minutes plus tard. Après une accrochage sur Cuypers, Ravych réitère le coup en arrivant en retard sur Emmanuel Gift Orban et reçoit déjà sa deuxième carte de la partie, le Cercle est en infériorité numérique (22e).

Si le Cercle ne va pas immédiatement couler, cette exclusion va changer toute la physionomie de la partie. Les joueurs de Miron Muslic reculent et ne produisent plus rien, La Gantoise s'installe et fait la différence. Les Buffalos gaspillent jusqu'à la 41e, Sven Kums sert parfaitement un Hugo Cuypers qui passe devant son défenseur pour inscrire son 22e but de la saison et mettre les siens aux commandes.

La seconde période, qui sera une formalité pour les joueurs de Vanhaezebrouck, laisse place à un nouveau festival d'Emmanuel Gift Orban. LE Nigérian est parfaitement lancé par le même Kums pour doubler la mise (0-2, 51e), avant d'imiter Cuypers en se montrant plus prompt que son défenseur sur un service de Tissoudali (0-3, 66e).

Gift Orban ne s'arrête pas là et lobe majestueusement Majecki sur une très longue balle de Piatkowski, le triplé est bouclé en moins de 20 minutes (0-4, 81e). Large victoire des Buffalos qui prennent donc 8 unités d'avance sur le Cercle et qui pourraient être officiellement qualifiés en Europe dès la semaine prochaine en fonction des résultats du Standard et de ce même Cercle.