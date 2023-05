Cette fois, c'est au tour du Cercle de s'en prendre au corps arbitral

Cette saison et plus particulièrement ces dernières semaines, le corps arbitral et le VAR furent au centre de la plupart des discussions. Cette fois, c'est au tour de Miron Muslic de se sentir lésé.

La marche était trop grande pour le Cercle, réduit à 10 après moins de 25 minutes contre La Gantoise. Averti deux fois en deux fautes, Christiaan Ravych a laissé ses partenaires en infériorité numérique alors que l'on venait de franchir le quart de cette rencontre. En deuxième période, Emmanuel Gift Orban a inscrit un triplé en 20 minutes pour permettre aux Buffalos de s'imposer 0-4. "Le match était terminé après 25 minutes. Nous n'avons pas pu arrêter Gand après cela. Je pense que c'est une décision très sévère. En tant qu'arbitre, vous devez sentir le match. Sentir vos décisions. Ce n'était que sa deuxième faute et il a reçu deux cartons jaunes. Après le match, j'ai mis l'arbitre devant le fait accompli en lui parlant de cette erreur" a déclaré Miron Muslic au micro d'Eleven Sports. Avec cette défaite, le Cercle compte désormais 8 points de retard sur les Buffalos et disent presque définitivement au revoir à l'Europe. Gand est très bien parti pour aller chercher cette 5e place.