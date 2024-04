Deux équipes qui n'ont pas encore gagné dans ces Play-Offs 2 s'affrontent, ce samedi soir. Westerlo - Standard, c'est dès 18h15 sur Walfoot.be.

Westerlo n'a pas encore remporté le moindre point dans ces Play-Offs 2, le Standard compte deux partages, mais aucune victoire.

L'occasion sera donc belle pour les deux équipes, ce samedi en Campine. Une rencontre spéciale pour Ivan Leko et Bart Goor, les deux anciens coéquipiers de Saint-Trond et adversaires à plus d'une reprise, qui se retrouvent pour la première fois dans ces conditions.

Westerlo - Standard, c'est à suivre dès 18h15 sur Walfoot.be.