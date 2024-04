Ridicule défensivement, le Standard arrache un point dans les derniers instants à Westerlo

Le Standard avait pourtant ouvert la marque, grâce à un très joli but de Wilfried Kanga. Mais les Rouches ont, une nouvelle fois, été incroyablement laxistes sur le plan défensif. C'est Kostas Laifis, en toute fin de match, qui a ramené le point de l'égalisation.

Un duel entre Westerlo et le Standard, deux équipes qui n'avaient pas encore gagné dans ces Europe Play-Offs. Ivan Leko réalise un seul changement, pour cette rencontre. Légèrement blessé, Souleyman Doumbia n'est pas sur la feuille de match, remplacé dans le onze par Jonathan Panzo.

Ce début de partie, il est surtout marqué par les supporters liégeois, qui ont manifesté assez clairement leur mécontentement quant à la situation du club. Pour le reste, Bodart repousse facilement une frappe d'Alcocer (10e), et c'est tout.

Superbe but de Kanga, mais la défense du Standard est encore trop laxiste...

Ce sont les Rouches qui vont avoir le premier gros temps fort de cette rencontre. Kawabe frappe sur Bolat, Yeboah croise trop et, dans la foulée, l'Italo-ghanéen gagne son duel au milieu de terrain, sur un long ballon de la défense. L'attaquant du Standard se retourne et sert Wilfried Kanga qui, d'un superbe lob, trompe Bolat et ouvre le score (0-1, 22e).

Ensuite, ce sont les Campinois qui vont entrer dans leur rencontre... et ne plus jamais en sortir. La frappe d'Alcocer trouve la barre transversale et, deux minutes plus tard, la défense du Standard est beaucoup trop laxiste sur un coup-franc. Tagir remise pour Frigan, Noubi est complètement dépassé. Bodart ne peut rien, les deux équipes sont à égalité (1-1, 28e). En fin de première période, la barre sauvera une nouvelle fois Bodart. Tagir avait fusillé depuis la ligne du petit rectangle, un missile sur la transversale... et surtout un sacré raté.

© photonews

Beaucoup trop laxiste...

Et le début de seconde période du Standard est absolument catastrophique. Possession tranquille, Bodart joue doucement vers Laifis qui tergiverse bien trop avant de servir un partenaire. Lucas Stassin se jette dans les pieds du Chypriote, récupère et pousse dans le but vide (2-1, 49e).

Le début de deuxième mi-temps du Standard est décidément catastrophique. Sur un long ballon de la défense de Westerlo, Frigan gagne son duel au milieu de terrain. Laifis est complètement roulé dans la farine, Stassin se présente dans la surface et est accroché par Bodart. Penalty, que Yow transforme (3-1, 59e).

© photonews

À l'aube du dernier quart d'heure, une frappe d'Alzate, qui paraissait pourtant jouable pour Bolat, permet au Standard de reprendre espoir (3-2, 78e). Le médian colombien, monté à la place de Sahabo, a essayé de lancer la révolte.

On pensait qu'il n'y aurait plus aucun but, dans cette rencontre. Mais sur la toute dernière action de la partie, la reprise de la tête de Kostas Laifis, pourtant aux abois depuis le début de la rencontre, est victorieuse (3-3, 90+5e). Le Standard arrache un point dans les dernières secondes à Westerlo.