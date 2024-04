Edito Le message d'Ivan Leko au Standard serait-il enfin en train de passer ? Les valeurs du club ont été bafouées, mais ont enfin repointé le bout de leur nez

On ne l'attendait presque plus, la grinta du Standard dans ces Europe Play-Offs. On a pu enfin en voir une ébauche, mais seulement pendant quinze minutes. Le message d'Ivan Leko serait-il enfin en train de passer ?

"Mentalité, intensité, agressivité" : le message d'Ivan Leko tourne presque en boucle, en conférence de presse et lors de ses différentes interviews. On se doute que c'est le cas, aussi, dans le vestiaire. L'entraîneur du Standard sait que si son équipe n'est pas suffisamment qualitative par rapport au standing du club, ses valeurs ne peuvent jamais être bafouées. Et pourtant, on peut dire que c'est le cas, depuis le début de saison. Entre joueurs qui traînent les pieds en attendant le mercato, d'autres qui ont parfois tendance à trop se regarder au lieu de jouer le ballon, des errements défensifs à foison et des larges défaites en cascade, les supporters du Matricule 16 ont été servis. © photonews Enfin de l'énergie positive dans les rangs du Standard C'est d'ailleurs pour cela que, dans l'ensemble de ces Europe Play-Offs, ils vont protester contre la saison calamiteuse de leur club. Grève de chants, banderoles, fumigènes et communiqués, tout y passe. Des actions compréhensibles, qui ont toutefois ajouté une pression supplémentaire sur certains joueurs, comme Cihan Canak le confirmait. Mais n'était-ce pas l'un des buts, finalement ? Car, en fin de match, Ivan Leko et les supporters (ceux qui étaient restés, du moins) ont enfin vu ce qu'ils voulaient voir. Une équipe offensive, agressive, qui se bat sur chaque ballon, à l'image d'un Isaac Price qui sprinte sur plus de cinquante mètres pour concéder une rentrée en touche, plutôt qu'un corner. Des efforts représentatifs des valeurs liégeoises qui ont été bien trop peu nombreux, cette année. Le message d'Ivan Leko est-il enfin passé ? Celui qui stipule que même si une équipe est moins bien armée qu'une autre, moins en confiance ou dans une moins bonne spirale, la combativité ne dépend pas de la forme du jour, mais bien des valeurs que l'on défend. Surtout quand on porte les couleurs du Standard de Liège, club réputé dans tout le pays pour sa grinta et sa ferveur. © photonews Et si c'était ça, la préparation de la saison prochaine d'Ivan Leko ? Il y avait du mieux. Enfin, a-t-on envie d'écrire. Même dans le chef de Steven Alzate, qui traînait son spleen depuis que le Standard ne peut plus disputer les Champions Play-Offs. Le Colombien a réalisé une montée au jeu intéressante et a aidé à mettre la pression sur Sinan Bolat. Sa frappe, un petit peu désespérée, mais bien imaginée, a d'ailleurs permis aux Rouches de revenir dans le match... avec la petite aide du portier turc, il faut bien le dire. Certes, le médian de Brighton s'est probablement dit qu'il devait terminer la saison du mieux possible en vue d'un transfert estival, plutôt que pour sauver des meubles qui ne sont déjà plus sauvables depuis un bon bout de temps. Mais si, au moins, Ivan Leko a réussi à faire comprendre à ses joueurs que l'engagement physique était quelque chose qui ne se négocie pas, le Croate a peut-être bien fait un bon pas en avant dans sa préparation de la saison prochaine, en bords de Meuse. On l'a déjà écrit, mais sur un plan sportif, préparer la saison prochaine dès aujourd'hui est absolument impossible. La moitié de l'équipe va faire ses valises, Leko ne sait pas encore si les profils pistés rejoindront bien le club, ni même quelle sera la taille de son effectif la saison prochaine. Préparer tactiquement n'est donc pas jouable, préparer mentalement et poser les bases l'est tout à fait. Contre Malines, les Rouches devront absolument confirmer cette tendance, devant leur public.