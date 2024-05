Le Standard résiste, puis s'écroule contre La Gantoise, et laisse Sclessin sans aucune victoire en Play-Offs 2

Rapidement mené au score, le Standard a montré de la combativité et est revenu dans la rencontre, face à La Gantoise. Toutefois, un nouvel errement défensif et la vitesse d'exécution adverse ont coûté cher aux joueurs d'Ivan Leko, battus pour leur dernière de la saison à Sclessin.

Flopée d'absents, de part et d'autre, pour cette rencontre. Certains, au Standard, étaient connus de longue date, mais Ibe Hautekiet (malade), pressenti dans le onze de base, manque aussi à l'appel. Seydou Fini fête sa première titularisation. Côté Gantois, Vanhaezebrouck est privé de Roef, Watanabe, Samoise, De Sart, Hong, et Tissoudali. Jorthy Mokio, 16 ans, est titulaire en défense centrale.

Cette fois, le Standard a relevé la tête...

Après une entame de rencontre assez équilibrée, lors de laquelle les deux équipes auront, chacune, deux corners, c'est La Gantoise qui va se procurer la première grosse occasion... et directement concrétiser. Hjulsager casse une ligne et s'appuie sur Gandelman, qui remise sur Fernandez-Pardo. La frappe du numéro 28, puissante, trompe Epolo (0-1, 11e).

Plutôt que de s'effondrer, le Standard va relever la tête. Le spectacle proposé sur la pelouse n'émerveille pas grand monde, mais les Rouches ont au moins une chose pour eux : ils se battent, cette fois. Ça va d'ailleurs payer, grâce à un superbe dégagement d'Epolo pour Yeboah, qui gagne son duel avec le jeune Mokio avant de se jouer de Torunarigha. Sa frappe est accessible pour Schmidt, qui n'a cependant pas la main assez ferme (1-1, 17e).

Pour le reste, il faudra attendre la seconde période. Plus de véritable danger dans ce premier acte, si ce n'est la sortie de balle de Torunarigha et sa passe en profondeur pour Sonko qui, trop lent pour frapper, a vu Seydou Fini réaliser un superbe retour défensif (45+1e). Les supporters du Standard auront eu l'occasion de déployer des banderoles à l'effigie de Kostas Laifis et Arnaud Bodart, et c'est tout pour cette première période.

... mais a, tout de même, craqué

Plus la soirée avance, et plus le rythme de la rencontre... baisse. On reprend la seconde période au petit trot, et il faut l'envoi sur la barre de Yeboah, après la perte de balle de la défense de La Gantoise, pour réveiller tout le monde (57e).

Comme souvent, c'est sur un errement défensif que le Standard va se faire punir. Corner de Hjulsager, personne pour suivre la course de Kandouss, dont la reprise de la tête est repoussée par Epolo. Personne, non plus, pour suivre le second ballon qui revient sur Fernandez-Pardo, seul au deuxième poteau, qui n'a plus qu'à pousser au fond (1-2, 67e). Combatif, le Standard est retombé dans ses travers défensifs.

Matias Fernandez-Pardo, l'homme de la soirée

Pour lancer les vingt dernières minutes, le triple changement de Hein Vanhaezebrouck et la montée d'Oscar Olivier, pour le Matricule 16, qui dispute ses premières minutes avec le noyau A. Il a remplacé un Fini intéressant, tandis que quelques instants auparavant, Moussa Djenepo a été sifflé lors de sa montée au jeu, à la place de William Balikwisha. Plus tard, Soufiane Benjdida fera ses débuts également (82e).

La fin de rencontre est longue pour les Rouches. La Gantoise fait le siège devant le rectangle d'Epolo, et la défense va finir par, une nouvelle fois, craquer. Bonne remontée de balle de Fernandez-Pardo, qui sert Hjulsager sur la gauche. Le numéro 17 centre pour Depoitre, qui tue le dernier suspense de la rencontre (1-3, 81e). Celui qui a pris le brassard de capitaine pour la fin de match s'offrira même un doublé, sur un nouveau service de Fernandez-Pardo (1-4, 88e).

Le Standard aura montré plus de combativité, une meilleure mentalité, mais n'avait, simplement, pas les qualités pour battre cette Gantoise, qui a su faire la différence dès qu'elle a accéléré. Il reste un match au RSCL avant de terminer la saison, samedi prochain à Malines.