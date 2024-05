Malgré les circonstances, un joueur du Standard s'en veut : "On ne s'est pas donné assez"

Le Standard s'est incliné à domicile contre La Gantoise. Un résultat prévisible, vu la situation, mais Marlon Fossey ne voulait certainement pas se cacher derrière le contexte extrasportif.

La dernière du Standard à Sclessin cette saison s'est terminée comme on pouvait le prévoir au vu des événements de ces dernières semaines. Si, cette fois, les supporters du Standard ont permis au match d'avoir lieu, ils n'ont certainement pas apprécié ce qu'ils ont vu.

Les Rouches se sont lourdement inclinés (1-4) face à La Gantoise. "On ne s'est pas assez donnés pour la dernière à domicile", regrettait Marlon Fossey au micro d'Eleven Sports après la rencontre. "Je suis très déçu. Mais nous sommes passés à côté et ne méritions pas mieux ce soir".

Les joueurs ont-ils pu préparer sereinement la rencontre ? Rien n'est moins sûr et côté Standard, tout le monde n'a plus qu'une envie : se concentrer sur la saison prochaine... si les choses s'arrangent en coulisses.

Fossey ne s'en cache d'ailleurs pas. "Suis-je content que ce soit la fin de saison ? Oui et non. On veut se focaliser sur la saison prochaine, c'est vrai", reconnaît l'Américain.

"Mais nous voulions aussi amener un peu de joie et de plaisir à nos supporters ce soir", conclut Marlon Fossey. Le latéral fait partie des rares demi-satisfactions de la saison au Standard, au moins dans l'attitude, souvent irréprochable. Sous contrat jusqu'en 2027, il devrait toujours être là la saison prochaine.