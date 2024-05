"Dans la lignée des grands" : le Standard a dit au revoir à deux joueurs phares de ces dernières saisons

Le Standard a disputé son dernier match à domicile de la saison. L'occasion de dire au revoir à Arnaud Bodart et Kostas Laifis.

Vu les états de service des deux joueurs pour le club, Arnaud Bodart et Kostantinos Laifis auraient sans doute pu rêver de plus beaux adieux : aucun n'était titulaire face à La Gantoise, dans une ambiance de fin de règne.

Absent de la feuille de match, Arnaud Bodart quittera vraisemblablement Sclessin et n'a plus disputé un match depuis la cinquième journée des Playoffs, laissant sa place de numéro un à Matthieu Epolo.

Les adieux de Laifis ont, eux, déjà été officialisés : opéré au nez, le Chypriote ne jouera plus en Rouche et partira libre en fin de saison. Les deux joueurs ont eu droit à leur banderole face aux Gantois, entre deux messages hostiles envers 777 et la multipropriété.

« 8 ans en Rouche… merci Kostas »



Message sympa de la T3 pour Kostas Laifis, qui aura joué 284 matchs officiels sous les couleurs du #Standard (16 buts, 11 assists) pic.twitter.com/4FVAwNMXdD — Loïc Woos (@LoicWoos) May 18, 2024

Deux vainqueurs du dernier trophée du Standard

Pour Arnaud Bodart, au club depuis 2005, 188 rencontres sous le maillot liégeois : "Ta loyauté envers le RSCL a inscrit ton nom dans la lignée des grands gardiens de Sclessin".

Pour Konstantinos Laifis, présent au club depuis 2016, 284 rencontres : "8 ans en Rouche… merci Kostas".