Les journées passent, les déceptions restent : le Standard cale encore face à Westerlo, la série noire continue

Malgré une envie visible, le Standard termine sa saison par un nul sans éclat à Westerlo. Un but refusé, peu d'occasions concrètes et une 30e rencontre sans victoire en Play-Off 2.

Ce samedi soir, le Standard se déplaçait sur la pelouse de Westerlo pour ce qui ressemblait à un dernier acte, un dernier souffle dans une saison essoufflée. Les Rouches espéraient au moins repartir avec un sursaut d’orgueil. Westerlo, deuxième du groupe, avait à cœur de finir proprement devant son public.

Les premières minutes ont pourtant donné le ton, des intentions offensives, un rythme alerte. Dogucan Haspolat a signé la première frappe cadrée dès la 2e minute, bien captée par Matthieu Epolo. Puis, le Standard a répondu avec un centre flottant de Sotiris Alexandropoulos qui est venu heurter la barre, alors que le gardien était battu.

Le tournant du match est intervenu peu avant la demi-heure. Eckert Ayensa fait le show dans la surface, élimine son vis-à-vis et offre un caviar à Marlon Fossey qui pousse la balle au fond. Explosion de joie… vite refroidie par l’arbitre. Une faute antérieure est signalée et le but est annulé. Ce coup de massue a clairement cassé l’élan du Standard qui avait pourtant pris l’ascendant.

La suite ? Une rencontre qui s’éteint peu à peu. La seconde période a démarré avec un énorme raté d'Isa Sakamoto, seul dans la surface après un bon centre de Griffin Yow. Sa frappe, dévissée, a rappelé pourquoi le score restait vierge. Et à mesure que les minutes défilaient, le ballon s’est installé au milieu de terrain. Ivan Leko ne tenait plus en place sur son banc.

Malgré une légère domination liégeoise dans le dernier quart d’heure, rien de vraiment tranchant n’est venu secouer le tableau d’affichage. Les centres se sont succédé sans véritable menace, tandis que Westerlo, trop imprécis dans la finition, ne profitait pas non plus de ses rares ouvertures. Une ultime étincelle est venue de Fossey qui s’est interposé in extremis sur sa propre ligne pour éviter le pire.

Le Standard conclut ainsi sa saison sur un triste 0-0, son 30e match consécutif en Play-Off 2 sans victoire. Quatre matchs de suite sans marquer, une dynamique à l’arrêt. Il ne reste plus qu’à tourner la page.