Le dernier match d'Ivan Leko à la tête du Standard ? "Je vais rester plusieurs années en Belgique, c'est sûr'

Pour sa dernière de la saison, le Standard a partagé (0-0) à Westerlo. Ivan Leko a tiré les premiers bilans à l'interview d'après-match et a également évoqué son avenir.

Un match de fin de saison dont tout le monde se serait bien passé. Comme le précédent et les autres rencontres des Europe Playoffs : le Standard n'a pas eu de dernier sursaut offensif, finissant sa saison dans l'indifférence du Kuipje. Il s'agissait cependant peut-être du dernier match d'Ivan Leko sur le banc des Rouches.

L'entraîneur croate a ouvert toutes les portes au micro de DAZN, même si rester est loin d'être exclu : "Je ne sais pas si c’était mon dernier match. J’ai toujours été très ouvert et très honnête. J’aime ce club. Ma première option est de rester dans un grand Standard qui peut battre les équipes de play-offs 1. Et ensuite, on pourra être dans le Top 3 avec un bon boulot. On verra avec la direction. Je n’ai pas encore parlé avec Marc Wilmots. Il est prévu de se voir après le dernier match. Je peux être ici, ailleurs, ou ne pas travailler. Mais je vais rester plusieurs années en Belgique, c’est sûr".

Le sentiment du devoir accompli

Leko préfère retenir le positif : "Je suis un coach très heureux. On s’est battu toute la saison avec cette très jeune équipe. Ce n’est pas facile de bien défendre. Les gens pensent qu’il suffit de placer dix joueurs derrière, mais non. Bien sûr ce n’est qu’un aspect du football. Je remercie les joueurs, le staff et toutes les personnes proches de l’équipe. Aussi les supporters".

Le Standard repart en ayant le sentiment d'avoir tiré tout ce qu'il y avait à tirer du noyau : "On a sauvé le club et on a lui a donné la chance de grandir. Je suis très fier. Ce samedi, on a encore joué avec des U18 et des joueurs de la deuxième équipe. On a encore réussi à faire une clean-sheet contre une équipe de Westerlo qui marque facilement".

"Bien sûr on peut faire une analyse plus en profondeur. Notamment sur l’aspect offensif, mais je choisis de retenir le positif. Et c’est positif comme l’alchimie entre le staff, les joueurs et les supporters. Demain, c’est un nouveau départ", conclut l'entraîneur des Rouches. Reste à savoir quel sens donner au mot 'départ'. Mais en attendant les discussions avec la direction, Ivan Leko peut se targuer d'avoir redonné une âme à l'équipe. Si les Playoffs ont tout fait sauf donner de l'allant offensif à l'équipe, la discipline et la rigueur défensive sont restées jusqu'au bout.