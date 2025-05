🎥 Et pourtant, les filets ont enfin tremblé : fallait-il annuler le but du Standard ?

Le Standard a terminé sa saison sur un nouveau match sans victoire à Westerlo (0-0). Les Rouches ont pourtant fait trembler les filets.

Non, il ne s'agit pas d'une image d'archive. À Westerlo, le Standard a bel et bien cru marquer son premier but depuis quatre rencontres. Mais la reprise de Marlon Fossey a rapidement été annulée par l'arbitre.

Outre la déprimante série de 30 matchs de rang sans victoire en Europe Playoffs, les Rouches sont donc également sur plus de 360 minutes sans marquer. La phase qui a failli décanter la situation au Kuipje était pourtant bien amenée.

Sur une belle ouverture d'Alexadropoulos, Dennis Ayensa a donné le tournis à la défense de Westerlo et a même trouvé de la présence dans le rectangle : Marlon Fossey avait bien suivi l'action pour faire 0-1.

đŸ€” | Le but du Standard de Liège a-t-il été justement annulé ? đŸ–„ïž #WESSTA pic.twitter.com/Sl27ha3sh7 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 24, 2025

Lawrence y a été de bon coeur

Mais le VAR a appelé l'arbitre à venir revoir les images à l'écran. Il a alors constaté qu'Henry Lawrence s'était rendu coupable d'un coup au visage en voulant protéger le ballon au début de l'action.

Le geste est manifeste, était-il suffisant pour faire annuler le but ? Certains n'ont pas compris de voir l'un des seuls moments chauds dans le rectangle campinois être sanctionné d'une faute. Mais on nous souffle dans l'oreillette que cela n'avait plus beaucoup d'importance pour une équipe du Standard déjà tournée vers la saison prochaine.