Sauvé par Epolo puis frustré par le poteau, le Standard partage à Dender et confirme le statu-quo général en Europe Play-Offs

Le Standard a ouvert le score à Dender, avant de voir le promu égaliser en fin de première période. Matthieu Epolo a sauvé les Rouches après la pause, mais le Matricule 16 aurait encore pu l'emporter si Nathan Ngoy n'avait pas trouvé le poteau en toute fin de match.

Après les partages de Charleroi à Westerlo et de Malines contre Louvain, le Standard avait l'occasion de revenir sur le duo de tête en s'imposant sur la pelouse de Dender, ce dimanche soir. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko réalise trois changements par rapport au choc wallon : Matthieu Epolo remplace un Gavin Bazunu blessé, Ibrahim Karamoko commence à la place d'un Aiden O'Neill lui aussi blessé, et Sutalo est préféré à Lawrence dans la défense.

Le Standard marque sur sa première occasion, Dender égalise dans un temps fort des Rouches

Pour l'une des rares fois de la saison, le Standard prend le contrôle du ballon dès les premières minutes. Trop lent et imprécis, il ne parvient toutefois pas à apporter le danger et perd énormément le cuir. De l'autre côté, Dender se crée la première occasion via une rentrée de touche, après laquelle Mbamba trouve Nsimba, qui se retourne mais frappe au-dessus (13e).

Souvent inefficace dans le dernier tiers du terrain, ces dernières semaines, le Matricule 16 fait cette fois la différence sur sa première occasion. Kuavita lance Hountondji dans la profondeur, qui profite d'un petit rebond sur le terrain sautillant pour faire passer son ballon au-dessus de Verrips et ouvrir le score, via le poteau (0-1, 26e). Le troisième but du Béninois sous les couleurs liégeoises, le tout premier assist de Léandre Kuavita.

Un but qui fait clairement office de coup sur la tête pour le promu, qui ne parvient plus à équilibrer les débats. Le Standard s'installe, se crée un temps fort et semble en mesure de doubler la mise avant le repos, mais c'est l'inverse qui se produit. Corner pour Dender, les premiers duels maintiennent le ballon dans le rectangle jusqu'à ce que Berte, laissé tout seul dès le début de l'action, reprenne à dix mètres du but et égalise contre le cours du jeu (1-1, 42e). Pourtant libérée après son ouverture du score, le bande à Ivan Leko rentre frustrée au repos.

Epolo sauve le Standard, contraint au partage à Dender malgré un poteau tardif

Il y avait trop d'espace dans la défense de Dender et Vincent Euvrard a rétabli les choses pendant la pause. Le promu défend plus bas, a resserré les lignes et joue bien mieux ses contre-attaques. Berte trouve une première fois Epolo (47e), puis le gardien des Rouches est forcé à une superbe double parade devant Berte puis Nsimba au terme d'une contre-attaque éclair initiée à partir d'un corner pour le Standard. Un énorme danger et une superbe intervention (51e).

Si le Matricule 16 avait le contrôle des opérations en première période, il n'y en a plus que pour Dender en seconde. Le Standard est une équipe coupée en deux avec un Karamoko qui fait ce qu'il peut, au milieu de terrain, pour lier les deux bouts. Au milieu de tous ces espaces, Nsimba se fait plaisir et est intenable. Il déborde une nouvelle fois sur le côté gauche et centre, Kvet, à l'entrée du petit rectangle, reprend, mais Epolo se couche extrêmement vite pour sortir une nouvelle grosse parade (73e).

Un quart d'heure avant le terme, Ivan Leko réalise un triple changement qui dynamise son équipe. Lawrence, Bolingoli et Alexandropoulos sont montés, suivis de Bulat et Gboua quelques instants plus tard. Le Standard s'offre quelques derniers dangers dans les dernières minutes, notamment via Ngoy, qui crochète puis envoie une frappe qui trouve le poteau d'un Verrips battu (87e). Coup de malchance pour les Rouches sur la dernière occasion franche de la partie.

Troisième partage pour la troisième rencontre du week-end en Europe Play-Offs et statu quo total au classement. Le Standard pouvait avoir des regrets au repos, mais il a été sauvé par Matthieu Epolo en seconde période. Le club de la Cité Ardente n'a désormais plus gagné en Play-Offs 2 depuis... 23 matchs.