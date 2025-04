"Je suis toujours à la disposition du club. Si je dois jouer avec les U23, je le ferai" : la jeunesse du Standard pour ramener un peu de passion pour la fin de saison ?

Le Standard est toujours à la recherche de sa première victoire dans ces Playoffs. Mais il peut compter sur des joueurs qui en veulent.

Hier à Dender, Matthieu Epolo a profité de la blessure de Gavin Bazunu pour refaire son apparition dans les buts du Standard, une première depuis le début du mois de février. Il en a profité pour marquer des points en sauvant l'équipe à plusieurs reprises en deuxième mi-temps.

Ses arrêts ont gardé le Standard dans le match, lui valant d'être complimenté par Ivan Leko, mais aussi par Vincent Euvrard, l'entraîneur adverse. C'est un joueur habité du sentiment du devoir accompli qui s'est présenté en interview d'après-match au micro de DAZN.

"C’était un bon match de ma part, mais nous n’avons pas réussi à prendre les trois points. Cela faisait deux mois que je n’avais plus joué, les coéquipiers m’ont aidé et c’était un match comme un autre. Je ne voulais rien prouver à personne, mais juste aider l’équipe. J’étais là pour jouer mon match, ni plus ni moins", explique-t-il.

De retour aux affaires

Pour un jeune de 20 ans, une première saison comme celle-ci n'a rien d'évident. Mais elle a inévitablement fait gagner de la maturité à Epolo : "Le coach et le staff étaient toujours derrière moi quand je ne jouais pas. Je suis toujours à la disposition du club et si je dois jouer avec les U23, je le ferai".

Un discours assez posé de la part d'un garçon qui arrive en fin de contrat qu'on dit mis en avant pour permettre au Standard de réaliser une plus-value financière. Cela passera-t-il par un nouveau contrat cet été ? Le club dispose d'une option pour le conserver deux saisons supplémentaires.