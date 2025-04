Le bourreau du Standard peut-il être la révélation de la fin de saison ? "Au vu de mon temps de jeu..."

Mohamed Berte a à nouveau marqué pour Dender contre le Standard. Un soulagement après des semaines difficiles.

Avec des garçons comme Bruny Nsimba et Aurélien Scheidler, Mohamed Berte n'a pas la tâche facile pour s'imposer en pointe de l'attaque. Arrivé d'Ostende l'été dernier, le Bruxellois de 23 ans s'est un temps imposé comme titulaire mais a glissé sur le banc cet hiver.

Le weekend dernier, Vincent Euvrard l'a fait monter à la mi-temps du match à Malines, alors que Dender prenait l'eau. Berte l'en a remercié en sauvant l'honneur en fin de rencontre. Hier, il était titulaire face aux Rouches et encore inscrit son nom au marquoir pour permettre aux locaux d'égaliser.

"Je suis heureux de ne pas avoir trahi la confiance de l'entraîneur", a-t-il réagi dans Het Nieuwsblad. "Pour être honnête, cette place de titulaire, je la voulais".

Les Playoffs pour retrouver confiance

L'ancien Ostendais en est à sept buts cette saison. Pas mal pour un joueur qui n'a pas débuté la moitié des matchs depuis son arrivée : "Au vu de mon temps de jeu, je ne m'en sors pas mal. Cependant, je ne suis pas entièrement satisfait non plus, car j'aurais pu marquer un deuxième but", nuance-t-il.

Mohamed Berte veut continuer sur sa lancée, à commencer par le prochain match à Louvain : "Nous avons joué l'un de nos meilleurs matchs de la saison à Louvain, mais nous sommes repartis bredouilles après avoir encaissé deux buts en fin de match. Avec quatre points sur neuf, nous n'avons pas raté notre entrée en lice dans ces Playoffs, mais nous avons besoin d'une victoire pour combler l'écart avec la tête du classement". Dender est actuellement dernier du classement de la série mais n'est qu'à quatre points...de la première place.