Gros raté et but annulé de Hountondji, puis le néant : 29 matchs sans victoire pour le Standard en Europe Play-Offs !

Malgré un but annulé d'Andréas Hountondji et une occasion cinq étoiles manquée par le Béninois, le Standard a dû se contenter d'un partage face à Dender, ce samedi. Les Rouches enchaînent ainsi un 29e match sans victoire en Play-Offs 2.

Dernière rencontre à domicile de la saison pour le Standard, qui reçoit Dender dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre lors de laquelle Alexandro Calut profite des absences de Boli Bolingoli et Ilay Camara pour être aligné à gauche.

Le reste de la composition est classique compte tenu de la kyrielle de blessés et la suspension de Sotiris Alexandropoulos. À Sclessin, seuls 6 242 spectateurs sont présents et ceux-ci n'ont pas manqué de mettre en garde Giacomo Angelini, Pierre François et Marc Wilmots (lire ici).

Voici les compositions de #Standard - Dender



❌ Alexandropoulos est suspendu pic.twitter.com/NujWPoirFU — Loïc Woos (@LoicWoos) May 17, 2025

Un raté, un but annulé et une blessure : pas le samedi d'Andréas Hountondji

Si on dit que les absents ont toujours tort, ce n'est pas tout à fait vrai au Standard tant le spectacle proposé est souvent pauvre et cette rencontre ne déroge pas à la règle. Les joueurs d'Ivan Leko essayent toutefois de créer du jeu et s'offrent une première occasion cinq étoiles. Trouvé par Marlon Fossey, qui célèbre son 100e match avec les Rouches, Hountondji reprend dans le petit rectangle, mais trouve Dietsch (11e). Un énorme raté ou une superbe parade ? Difficile à dire.

Quelques minutes plus tard, Andréas Hountondji trouve cette fois le chemin des filets, de la tête, après un centre de Ngoy. Le but est néanmoins annulé par l'arbitre assistant (une décision confirmée par la VAR) pour un hors-jeu de quelques centimètres (14e).

Pour le reste, pas grand-chose, si ce n'est un nouveau problème pour Ivan Leko. Victime d'une semelle, Hountondji doit céder sa place, mais le T1 des Rouches n'a que six joueurs sur le banc, dont le gardien Godfroid. C'est donc Léandre Kuavita qui le remplace et Lazare Amani qui monte d'un cran (39e).

Est-ce un superbe arrêt de Guillaume Dietsch ou un gros raté d'Andréas Hountondji ?

Triste, moribonde seconde période

La seconde période reprend sur un rythme encore plus tranquille que la première. Le Standard n'a toujours pas le ballon et fait preuve de davantage d'imprécision en possession. Il faut donc attendre très longtemps avant de voir la première occasion du deuxième acte.

Elle est à mettre à l'actif de Léandre Kuavita, qui plonge bien depuis la deuxième ligne pour reprendre un centre, mais qui n'arrive ni à cadrer, ni à alerter Dietsch. Il a fallu attendre la... 78e minute de jeu, et il n'y a plus rien eu d'autre. Ce qu'il faut noter, par contre, ce sont les débuts en Jupiler Pro League du jeune attaquant Bradley James Nam (18 ans) qui a remplacé Lazare Amani (68e).

Nouveau partage du Standard, qui est désormais sur une série de 29 matchs sans victoire en Play-Offs 2. Les Rouches n'ont pas fait de petit cadeau à leurs supporters pour la dernière de la saison à Sclessin, et loin de là, tant le spectacle proposé a une nouvelle fois donné raison aux absents. Troisième match consécutif sans marquer pour les troupes d'Ivan Leko, qui n'ont trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises dans ces Europe Play-Offs.