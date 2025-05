Ivan Leko commente l'arrivée de Marc Wilmots au Standard : "Mon avenir ? Tout le monde sait ce que je veux"

Marc Wilmots prendra ses fonctions de directeur sportif du Standard lundi et aura du pain sur la planche. Son arrivée a été commentée par Ivan Leko, en conférence de presse.

C'est une nouvelle prestation terne qu'a livré le Standard, ce samedi contre Louvain. Malgré le gros raté et le but annulé d'Andréas Hountondji, les Rouches n'ont pas réussi à ouvrir le score et ont enchainé un troisième match consécutif sans trouver le chemin des filets.

En conférence de presse, Ivan Leko expliquait faire avec les moyens du bord, lui qui est confronté à une vague incroyable de blessés à laquelle s'est rajouté Hountondji, blessé à la cheville, avant de commenter la nouvelle de la semaine : l'arrivée de Marc Wilmots en tant que directeur sportif. Les deux hommes ont déjà discuté de la situation à une reprise mais le feront davantage lorsque Wilmots prendra officiellement ses fonctions, lundi. Leko réclamait un Belge qui connaît le championnat, il a été servi.

"On espère que ce sera super positif pour le club. C'est une personne qui connait le club, qui a été un grand joueur ici, qui sait ce qu'est le Standard de Liège et c'est important.

Ivan Leko s'est réjoui de l'arrivée de Marc Wilmots au Standard

Déjà, le Croate a mis un petit coup de pression sur le nouveau directeur du recrutement du Matricule 16. Marc Wilmots veut retrouver un Standard offensif, qui porte fièrement l'identité liégeoise. Mais pour cela, il faudra obligatoirement du renfort, et spécialement dans le compartiment offensif. "Il faut chercher autre chose. Tu as le contrôle de la défense, de l'organisation, ça c'est pour le coach. Mais pour marquer des buts, il faut d'autres choses."

Dans les prochaines semaines, l'un des principaux sujets de conversation sera aussi l'avenir de l'entraîneur croate. Il aimerait rester à Sclessin et ne le cache pas, mais il ne voudra pas revivre une saison dans de telles conditions.

"On va parler. Tout le monde sait ce que je veux faire, j'en parle très clairement. C'est le Standard, qui doit avoir une équipe pour les Play-Offs 1. Parler de sauver le club, non, ça suffit. On a sauvé le club une fois, on ne veut pas rejouer pour sauver le club. Il faut tout faire pour faire une équipe pour les Play-Offs 1. Cette année, je savais au début de la préparation qu'on n'avait rien, on en avait parlé avec Pierre et Fergal. 'Il faut faire tout pour sauver le club'. Ça ne peut plus être le cas à l'avenir", a conclu Ivan Leko.