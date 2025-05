Pierre François et Marc Wilmots prévenus, Angelini "dans le viseur" : plusieurs messages clairs des fans du Standard

Avant et pendant Standard - Dender, plusieurs banderoles ont été déployées avec des messages clairs à la direction liégeoise. Pierre François et Marc Wilmots sont prévenus, Giacomo Angelini est dans le viseur des Ultras Inferno.

Ce samedi, le Standard dispute sa dernière rencontre à domicile de la saison face à Dender. Un match pour du beurre, qui intervient un peu plus de 24 heures après la conférence de presse de présentation de Pierre François et Marc Wilmots, nouveaux Manager Général et directeur sportif du Matricule 16.

Les deux hommes, présents dans le stade qui n'accueille que 6 246 spectateurs pour la rencontre, se sont montrés assez ambitieux lors de leur premier passage devant la presse. Sans vouloir faire "de fausses promesses" les mots "top 6" et "identité liégeoise" sont revenus.

Tout ce que veulent des supporters du Standard qui en ont encore vu de toutes les couleurs, cette saison. Mais après divers projets sportifs devenus des échecs sous plusieurs directions différentes, ils ne veulent plus de paroles en l'air et réclament du concret.

Giacomo Angelini est "dans le viseur", Marc Wilmots et Pierre François sont prévenus

Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de le faire savoir lors de la montée des acteurs de ce Standard - Dender. Les Ultras Inferno, placés dans la tribune 3 du Stade Maurice Dufrasne, ont déployé une banderole sans équivoque.

"Marre des années de transition qui nous font voir le fond. Faute de moyens et d’ambitions, encore une saison supplémentaire à oublier. Nous serons toujours fidèles à nos couleurs, mais plus à n’importe quel prix." Les fans ont probablement apprécié les paroles de Pierre François et Marc Wilmots, mais ils veulent surtout que celles-ci se transforment en actes.

Quelques minutes plus tard, le message. "Giacomo, à jouer avec le feu, on finit par se brûler. Nous t'avons dans le viseur", a également été déployé dans la T3, signe que les promesses et le processus de rachat du nouveau CEO n'ont pas été digérées par tout le monde. "Pour viser le top 6, il faut investir, pas croiser les doigts", était aussi un message visible.

De l'autre côté, chez le PHK 04, c'est une banderole de soutien au SL16 Futsal, arrêté par le Standard pour réaliser des économies financières après sa finale de Coupe de Belgique et sa montée en première division, qui a été honoré. "Merci d'avoir redoré le blason."