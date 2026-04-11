LIVE : Le Standard terminera le match à 10 ! (0-1)

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Loïc Woos depuis Sclessin
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72
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Frappe d'Ilaimaharitra, captée en deux temps par Jungdal
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71
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Henry Lawrence
Timothée NKada
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71
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Rafiki Said
Bernard Nguene
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70
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Saïd sort... sous les huées de Sclessin !
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69
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But annulé pour Westerlo
Sakamoto fait 0-2, mais le but est annulé pour un hors-jeu
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66
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Homawoo exclu pour une faute en tant que dernier défenseur, le Standard est à 10 !
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65
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Carte rouge pour Josué Homawoo
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65
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Carton rouge à suivre pour Josué Homawoo? Le VAR analyse la phase
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63
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Centre de Saïd repoussé, frappe de Nielsen contrée, corner !
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60
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Nielsen cherche un penalty mais est signalé hors-jeu
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58
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Frappe hors rectangle de Saïd, repoussée par Jungdal
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57
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Carte jaune pour Henry Lawrence
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51
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Westerlo crée le danger sur chaque phase arrêtée, et le Standard perd chaque fois le duel
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50
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Corner pour Westerlo, Sakamoto allait frapper mais est gêné par l'arbitre, Abid part en contre mais l'arbitre De Cremer arrête logiquement le jeu
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49
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Frappe sèche d'Alcocer, Pirard repousse encore devant lui, mais c'est cette fois la défense du Standard qui réagit le plus vite et dégage
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46
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Amando Lapage
Dylan Ourega
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46
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Saïd manque encore une grosse occasion !
Juste après la reprise ! Très bonne balle d'Abid dans le dos de Bayram, Saïd perd son face à face avec Jungdal
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45+20
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C'est la pause, Sclessin gronde : 0-1
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45
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Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
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44
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Westerlo réclame un penalty pour une poussée de Mortensen sur Alcocer, Wesli De Cremer ne bronche pas, mais attend les consignes du VAR
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42
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Centre d'Abid, Ayensa trouve le poteau, mais il y a hors-jeu
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41
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Alcocer enroule à côté
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38
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Carte jaune pour Amando Lapage
Jaune Lapage, suspendu au prochain match
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37
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Frappe de Alcocer, trop croisée
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36
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Quel raté de Said !
Sclessin gronde logiquement ! Passe chanceuse de Homawoo vers Lawrence, qui lance Ayensa dans la profondeur. L'attaquant se présente en face à face et décale Said, qui n'avait plus qu'à conclure mais qui frappe à côté !
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35
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Corner pour Westerlo et reprise de la tête de Bayram, sur Pirard
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32
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Semelle de Haspolat sur Nielsen, qui peine à se relever
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31
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Le Standard manque de vie en perte de balle et presse peu. C'est trop facile pour Westerlo de progresser
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27
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Centre d'Ayensa, capté par un Jungdal qui tarde à dégager et qui ne se fait pas que des amis à Sclessin
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27
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23
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Bonne sortie de Jungdal devant Lawrence dans le rectangle
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21
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Belle situation pour le Standard, mais mauvais choix d'Ayensa dans le rectangle
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17
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Centre de Nielsen, Said remise au deuxième poteau, Mortensen trop court pour la jouer
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15
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Joué en deux temps, série de passes de Westerlo, cela débouche sur un centre de Lapage et une tentative de reprise acrobatique de Bayram, qui ne touche pas le ballon
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14
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Piedfort proche à son tour !
Westerlo est aussi dangereux sur le corner. Il est botté par Haspolat, la reprise de la tête de Piedfort est réussie, Pirard doit être attentif. Nouveau corner
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14
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Bates offre presque le 0-2 à Westerlo !
Quelle terrible remise en retrait de Bates, beaucoup trop courte ! Nacho Ferri récupère le ballon et frappe dans un angle assez fermé, Pirard évite le pire et repousse en corner
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13
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Hors-jeu confirmé d'Ayensa sur le ballon dans la profondeur de Lawrence
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13
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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12
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But pour Standard? Le VAR analyse la phase.
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12
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But annulé pour le Standard
Le Standard égalise dans la foulée sur un centre d'Ayensa et une reprise de Nielsen, mais le but est annulé pour un hors-jeu. LE VAR vérifie.
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10
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Gooooal pour Westerlo !
Le corner du Standard est repoussé par Jungdal, Westerlo contre et se retrouve en 4 contre 2, Piedfort va tout seul et frappe, Lucas Pirard repousse dans son rectangle, Nacho Ferri est le plus prompt et ouvre le score pour les Campinois
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10
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But de Nacho Ferri
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9
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Il est frappé par Nielsen et contré par le mur, corner !
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8
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Sortie de défense en une ou deux touches de balle du Standard, il ne manque quelques centimètres pour que le relais entre Ayensa et Said soit réussi et l'occasion réelle. Les Rouches gagnent tout de même le coup-franc
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8
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6
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Sakamoto se "venge" sur Ilaimaharitra en le retenant par le maillot. Les deux hommes s'accrochent, Wesli De Cremer doit les calmer
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5
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Récupération haute du Standard mais une faute d'Ilaimaharitra au milieu de terrain
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3
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Mortensen avait remisé dans l'axe en voulant dégager le ballon, et Lawrence était en retard sur Sakamoto sur cette première action campinoise
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2
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Un corner qui ne donne rien pour Westerlo
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2
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Première grosse parade de Pirard !
Premiers espaces dans la défense du Standard, Sakamoto se retrouve en face à face, mais trouve Pirard !
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1
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Un premier contact non sifflé sur Rafiki Said, qui réclame déjà à Wesli De Cremer
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1
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Standard - Westerlo: 0-0
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18:14
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Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse
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17:28
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Westerlo !
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Standard:
Lucas Pirard
- Ibe Hautekiet
- David Bates
- Josué Homawoo
- Henry Lawrence
- Marco Ilaimaharitra
- Casper Nielsen
- Gustav Mortensen
- Adnane Abid
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
Banc:
Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Mitongo René
- Bernard Nguene
- Mohamed El Hankouri
- Daan Dierckx
- Charli Spoden
- Belmin Dizdarević
- Timothée NKada
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Bryan Reynolds
- Roman Neustädter
- Emin Bayram
- Amando Lapage
- Arthur Piedfort
- Dogucan Haspolat
- Shunsuke Saito
- Isa Sakamoto
- Josimar Alcocer
- Nacho Ferri
Banc:
Clinton Nsiala-Makengo
- Sergiy Sydorchuk
- Afonso Patrão
- Naoufal Bohamdi-Kamoni
- Raf Smekens
- Lucas Mbamba-Muanda
- Lucas Mbamba
- Dylan Ourega
- Fernand Goure
- Koen Vanlangendonck
- Thomas Van Den Keybus