LIVE : Le Standard terminera le match à 10 ! (0-1)

Loïc Woos depuis Sclessin



72

Frappe d'Ilaimaharitra, captée en deux temps par Jungdal



71

Henry Lawrence

Timothée NKada





71

Rafiki Said

Bernard Nguene





70

Saïd sort... sous les huées de Sclessin !



69

But annulé pour Westerlo

Sakamoto fait 0-2, mais le but est annulé pour un hors-jeu



66

Homawoo exclu pour une faute en tant que dernier défenseur, le Standard est à 10 !



65

Carte rouge pour Josué Homawoo





65

Carton rouge à suivre pour Josué Homawoo? Le VAR analyse la phase





63

Centre de Saïd repoussé, frappe de Nielsen contrée, corner !



60

Nielsen cherche un penalty mais est signalé hors-jeu



58

Frappe hors rectangle de Saïd, repoussée par Jungdal



57

Carte jaune pour Henry Lawrence





51

Westerlo crée le danger sur chaque phase arrêtée, et le Standard perd chaque fois le duel



50

Corner pour Westerlo, Sakamoto allait frapper mais est gêné par l'arbitre, Abid part en contre mais l'arbitre De Cremer arrête logiquement le jeu



49

Frappe sèche d'Alcocer, Pirard repousse encore devant lui, mais c'est cette fois la défense du Standard qui réagit le plus vite et dégage



46

Amando Lapage

Dylan Ourega





46

Saïd manque encore une grosse occasion !

Juste après la reprise ! Très bonne balle d'Abid dans le dos de Bayram, Saïd perd son face à face avec Jungdal



45+20

C'est la pause, Sclessin gronde : 0-1



45

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.



44

Westerlo réclame un penalty pour une poussée de Mortensen sur Alcocer, Wesli De Cremer ne bronche pas, mais attend les consignes du VAR



42

Centre d'Abid, Ayensa trouve le poteau, mais il y a hors-jeu



41

Alcocer enroule à côté



38

Carte jaune pour Amando Lapage

Jaune Lapage, suspendu au prochain match



37

Frappe de Alcocer, trop croisée



36

Quel raté de Said !

Sclessin gronde logiquement ! Passe chanceuse de Homawoo vers Lawrence, qui lance Ayensa dans la profondeur. L'attaquant se présente en face à face et décale Said, qui n'avait plus qu'à conclure mais qui frappe à côté !



35

Corner pour Westerlo et reprise de la tête de Bayram, sur Pirard



32

Semelle de Haspolat sur Nielsen, qui peine à se relever



31

Le Standard manque de vie en perte de balle et presse peu. C'est trop facile pour Westerlo de progresser



27

Centre d'Ayensa, capté par un Jungdal qui tarde à dégager et qui ne se fait pas que des amis à Sclessin



27







23

Bonne sortie de Jungdal devant Lawrence dans le rectangle



21

Belle situation pour le Standard, mais mauvais choix d'Ayensa dans le rectangle



17

Centre de Nielsen, Said remise au deuxième poteau, Mortensen trop court pour la jouer



15

Joué en deux temps, série de passes de Westerlo, cela débouche sur un centre de Lapage et une tentative de reprise acrobatique de Bayram, qui ne touche pas le ballon



14

Piedfort proche à son tour !

Westerlo est aussi dangereux sur le corner. Il est botté par Haspolat, la reprise de la tête de Piedfort est réussie, Pirard doit être attentif. Nouveau corner



14

Bates offre presque le 0-2 à Westerlo !

Quelle terrible remise en retrait de Bates, beaucoup trop courte ! Nacho Ferri récupère le ballon et frappe dans un angle assez fermé, Pirard évite le pire et repousse en corner



13

Hors-jeu confirmé d'Ayensa sur le ballon dans la profondeur de Lawrence



13

Le VAR a pris sa décision, pas de but





12

But pour Standard? Le VAR analyse la phase.





12

But annulé pour le Standard

Le Standard égalise dans la foulée sur un centre d'Ayensa et une reprise de Nielsen, mais le but est annulé pour un hors-jeu. LE VAR vérifie.



10

Gooooal pour Westerlo !

Le corner du Standard est repoussé par Jungdal, Westerlo contre et se retrouve en 4 contre 2, Piedfort va tout seul et frappe, Lucas Pirard repousse dans son rectangle, Nacho Ferri est le plus prompt et ouvre le score pour les Campinois



10



But de Nacho Ferri





9

Il est frappé par Nielsen et contré par le mur, corner !



8

Sortie de défense en une ou deux touches de balle du Standard, il ne manque quelques centimètres pour que le relais entre Ayensa et Said soit réussi et l'occasion réelle. Les Rouches gagnent tout de même le coup-franc



8







6

Sakamoto se "venge" sur Ilaimaharitra en le retenant par le maillot. Les deux hommes s'accrochent, Wesli De Cremer doit les calmer



5

Récupération haute du Standard mais une faute d'Ilaimaharitra au milieu de terrain



3

Mortensen avait remisé dans l'axe en voulant dégager le ballon, et Lawrence était en retard sur Sakamoto sur cette première action campinoise



2

Un corner qui ne donne rien pour Westerlo



2

Première grosse parade de Pirard !

Premiers espaces dans la défense du Standard, Sakamoto se retrouve en face à face, mais trouve Pirard !



1

Un premier contact non sifflé sur Rafiki Said, qui réclame déjà à Wesli De Cremer



1

Standard - Westerlo: 0-0





18:14

Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse





Le PHK n’a pas changé d’avis sur le format de la Pro League 👀👇 #STAWES pic.twitter.com/WZX2WXx8Rp — Loic Woos (@LoicWoos2) April 11, 2026

17:28

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Westerlo !

