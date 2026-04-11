Date: 11/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 2

LIVE : Le Standard terminera le match à 10 ! (0-1)

Le Standard doit suivre le bon wagon en Europe Play-Offs, et doit pour ce faire s'imposer face à Westerlo, ce samedi soir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   73' 19" 
Loïc Woos depuis Sclessin
72
 Frappe d'Ilaimaharitra, captée en deux temps par Jungdal
71
 remplacé Henry Lawrence
remplaçant Timothée NKada
71
 remplacé Rafiki Said
remplaçant Bernard Nguene
70
 Saïd sort... sous les huées de Sclessin !
69
 But annulé pour Westerlo
Sakamoto fait 0-2, mais le but est annulé pour un hors-jeu
66
 Homawoo exclu pour une faute en tant que dernier défenseur, le Standard est à 10 !
65
  Carte rouge pour Josué Homawoo
65
 Carton rouge à suivre pour Josué Homawoo? Le VAR analyse la phase
63
 Centre de Saïd repoussé, frappe de Nielsen contrée, corner !
60
 Nielsen cherche un penalty mais est signalé hors-jeu
58
 Frappe hors rectangle de Saïd, repoussée par Jungdal
57
  Carte jaune pour Henry Lawrence
51
 Westerlo crée le danger sur chaque phase arrêtée, et le Standard perd chaque fois le duel
50
 Corner pour Westerlo, Sakamoto allait frapper mais est gêné par l'arbitre, Abid part en contre mais l'arbitre De Cremer arrête logiquement le jeu
49
 Frappe sèche d'Alcocer, Pirard repousse encore devant lui, mais c'est cette fois la défense du Standard qui réagit le plus vite et dégage
46
 remplacé Amando Lapage
remplaçant Dylan Ourega
46
 Saïd manque encore une grosse occasion !
Juste après la reprise ! Très bonne balle d'Abid dans le dos de Bayram, Saïd perd son face à face avec Jungdal
45+20
 C'est la pause, Sclessin gronde : 0-1


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
44
 Westerlo réclame un penalty pour une poussée de Mortensen sur Alcocer, Wesli De Cremer ne bronche pas, mais attend les consignes du VAR
42
 Centre d'Abid, Ayensa trouve le poteau, mais il y a hors-jeu
41
 Alcocer enroule à côté
38
  Carte jaune pour Amando Lapage
Jaune Lapage, suspendu au prochain match
37
 Frappe de Alcocer, trop croisée
36
 Quel raté de Said !
Sclessin gronde logiquement ! Passe chanceuse de Homawoo vers Lawrence, qui lance Ayensa dans la profondeur. L'attaquant se présente en face à face et décale Said, qui n'avait plus qu'à conclure mais qui frappe à côté !
35
 Corner pour Westerlo et reprise de la tête de Bayram, sur Pirard
32
 Semelle de Haspolat sur Nielsen, qui peine à se relever
31
 Le Standard manque de vie en perte de balle et presse peu. C'est trop facile pour Westerlo de progresser
27
 Centre d'Ayensa, capté par un Jungdal qui tarde à dégager et qui ne se fait pas que des amis à Sclessin
27
Standard - Westerlo

23
 Bonne sortie de Jungdal devant Lawrence dans le rectangle
21
 Belle situation pour le Standard, mais mauvais choix d'Ayensa dans le rectangle
17
 Centre de Nielsen, Said remise au deuxième poteau, Mortensen trop court pour la jouer
15
 Joué en deux temps, série de passes de Westerlo, cela débouche sur un centre de Lapage et une tentative de reprise acrobatique de Bayram, qui ne touche pas le ballon
14
 Piedfort proche à son tour !
Westerlo est aussi dangereux sur le corner. Il est botté par Haspolat, la reprise de la tête de Piedfort est réussie, Pirard doit être attentif. Nouveau corner
14
 Bates offre presque le 0-2 à Westerlo !
Quelle terrible remise en retrait de Bates, beaucoup trop courte ! Nacho Ferri récupère le ballon et frappe dans un angle assez fermé, Pirard évite le pire et repousse en corner
13
 Hors-jeu confirmé d'Ayensa sur le ballon dans la profondeur de Lawrence
13
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
12
 But pour Standard? Le VAR analyse la phase.
12
 But annulé pour le Standard
Le Standard égalise dans la foulée sur un centre d'Ayensa et une reprise de Nielsen, mais le but est annulé pour un hors-jeu. LE VAR vérifie.
10
 Gooooal pour Westerlo !
Le corner du Standard est repoussé par Jungdal, Westerlo contre et se retrouve en 4 contre 2, Piedfort va tout seul et frappe, Lucas Pirard repousse dans son rectangle, Nacho Ferri est le plus prompt et ouvre le score pour les Campinois
10

But 		But de Nacho Ferri
9
 Il est frappé par Nielsen et contré par le mur, corner !
8
 Sortie de défense en une ou deux touches de balle du Standard, il ne manque quelques centimètres pour que le relais entre Ayensa et Said soit réussi et l'occasion réelle. Les Rouches gagnent tout de même le coup-franc
8
Standard - Westerlo
6
 Sakamoto se "venge" sur Ilaimaharitra en le retenant par le maillot. Les deux hommes s'accrochent, Wesli De Cremer doit les calmer
5
 Récupération haute du Standard mais une faute d'Ilaimaharitra au milieu de terrain
3
 Mortensen avait remisé dans l'axe en voulant dégager le ballon, et Lawrence était en retard sur Sakamoto sur cette première action campinoise
2
 Un corner qui ne donne rien pour Westerlo
2
 Première grosse parade de Pirard !
Premiers espaces dans la défense du Standard, Sakamoto se retrouve en face à face, mais trouve Pirard !
1
 Un premier contact non sifflé sur Rafiki Said, qui réclame déjà à Wesli De Cremer
1
 Standard - Westerlo: 0-0
18:14
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse



17:28
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Westerlo !
Standard (Standard - Westerlo)
Standard: Lucas Pirard - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Henry Lawrence - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Banc: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Mitongo René - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

Westerlo (Standard - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Amando Lapage - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Shunsuke Saito - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Clinton Nsiala-Makengo - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus
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Standard Standard
Pirard Lucas 90' 8.4 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
Plus de stats
Bates David 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
Plus de stats
Homawoo Josué   65' 6.0 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 42/48 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lawrence Henry   71' 6.1 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 17/30 (56.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/10 (40%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Said Rafiki 71' 6.0 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard 19' -
El Hankouri Mohamed 0'  
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 19' -
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.4 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/25 (24%)
Plus de stats
Reynolds Bryan 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Neustädter Roman 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 33/33 (100%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Lapage Amando   45' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 32/42 (76.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Saito Shunsuke 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Alcocer Josimar 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nacho Ferri 90' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Banc
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Ourega Dylan 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  

présentation (du match)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)
Photo: © photonews

Le Standard doit suivre le bon wagon en Europe Play-Offs, et doit pour ce faire s'imposer face à Westerlo, ce samedi soir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C'est après avoir mis fin à sa série de trente matchs sans victoire en Europe Play-Offs que le Standard recevra Westerlo, ce samedi soir à Sclessin (18h15).

Une rencontre importante dans des Play-Offs 2 qui semblent déjà coupés en deux après la première journée. En cas de victoire, les Rouches pourraient coller le Racing Genk, mettre Westerlo à quatre points et tout le monde derrière.

La tâche ne sera cependant pas si simple face aux Campinois, en témoigne la dernière rencontre de la phase classique qui avait vu les deux équipes se quitter sur un pauvre 0-0 à Sclessin.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard sera privé de Matthieu Epolo, légèrement blessé au doigt, ainsi que de Marlon Fossey, Steeven Assengue, Ibrahim Karamoko et Teddy Teuma.

Dans un stade de Sclessin qui ne devrait pas dépasser les 10.000 spectateurs, le Standard devra aligner une deuxième victoire de rang, et un huitième match consécutif sans défaite. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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17:00

Le Standard a renoué avec la victoire en Europe Playoffs, trente matchs plus tard. Insuffisant pour ramener la sérénité à Sclessin.

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 0-1 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
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