Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Plutôt intéressant dans les soixante mètres entre les rectangles, le Standard s'est loupé dans les deux zones de conclusion et s'est donc incliné face à Westerlo, ce samedi. Rafiki Saïd a notamment tiré à côté d'un but vide.

Après sa victoire sur la pelouse de Louvain, c'est une nouvelle fois privé de Matthieu Epolo, cette fois légèrement blessé au doigt, que le Standard reçoit Westerlo, ce samedi (18h15). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduit le onze de base de la semaine dernière, à l'exception de Timothé Nkada qui cède sa place à Dennis Ayensa, auteur d'un doublé en une demi-heure à Den Dreef.

Le Standard encaisse, concède de grosses occasions et loupe l'immanquable

Désireux de prendre le jeu à son compte et de dominer la partie, le Standard laisse cependant de grands boulevards dans sa défense dès les premières minutes. Lucas Pirard est forcé à une première parade moins de 120 secondes après le coup d'envoi, sur une transition rapide et une frappe de Sakamoto (2e).

Comparé à ces dernières semaines, les Rouches se trouvent beaucoup mieux en possession de balle et créent des actions en une ou deux touches de balle. Mais Westerlo est dangereux en contre et le fait savoir une nouvelle fois après dix minutes. Alors que c'est le Standard qui obtient un corner, les Campinois organisent la contre-attaque via Piedfort, qui s'offre un solo et frappe. Pirard repousse, mais Nacho Ferri est le plus prompt dans la surface. Le peu de supporters (8.246) présents à Sclessin prend déjà un coup sur la tête (0-1, 10e).

Le Standard pense égaliser dans la foulée, avec un centre d'Ayensa et une reprise de Nielsen dans le petit rectangle. Le but est néanmoins annulé pour un hors-jeu d'Ayensa sur la passe de Lawrence (12e). Dans la foulée, David Bates, d'une passe en retrait mal dosée, offre presque le 0-2 à Ferri, mais Pirard s'interpose... comme sur la dangereuse reprise de la tête de Piedfort sur le corner suivant (14e). Le break est déjà proche.





Avec de longs ballons vers Ferri ou via des phases arrêtées, Westerlo maintient un danger permanent devant Lucas Pirard, forcé de repousser une nouvelle tête cadrée de Bayram (35e). De son côté, le Standard se trouve relativement dans l'entrejeu mais manque de justesse dans le dernier geste, à l'image de Saïd, qui galvaude le caviar d'Ayensa qui l'avait décalé alors qu'il se présentait en face à face avec Jungdal (36e). Peu avant la pause, Ayensa trouve le poteau sur un centre d'Abid, mais est signalé hors-jeu (43e).

Josué Homawoo exclu, le Standard égalise, puis s'incline finalement contre Westerlo

Sclessin gronde au retour de ses joueurs au vestiaire, et le Standard doit impérativement montrer un autre visage en seconde période. Les Rouches commencent bien avec un superbe ballon d'Abid dans le dos de Bayram pour Saïd, qui gère très mal son face-à-face avec Jungdal et galvaude une nouvelle opportunité en or (46e).

Là où Issame Charaï fait sortir Amando Lapage, averti et suspendu la semaine prochaine, pour débuter la deuxième mi-temps, Vincent Euvrard laisse passer l'heure de jeu avant de changer quelque chose. Mais le T1 local doit changer ses plans après l'intervention du VAR pour exclure Josué Homawoo, coupable d'une poussée fautive sur Ferri en qualité de dernier défenseur (65e).

Il faut attendre la 70e minute pour que Henry Lawrence et Rafiki Saïd, sifflé par Sclessin, cèdent leur place à Timothé Nkada et Bernard Nguene. Un changement, comme la semaine dernière avec Ayensa, payant pour Vincent Euvrard. Six minutes après son entrée, l'ancien buteur de Rodez est lancé dans la profondeur par Abid après une bonne remise d'Ayensa. Le Français, lui, ne se loupe pas devant Jungdal et égalise (1-1, 76e).

Le Standard aimerait profiter de son égalisation pour pousser davantage, mais la réalité et son infériorité numérique le rattrapent rapidement. C'est plutôt Westerlo qui se porte vers l'offensive et qui parvient à refaire la différence. Sur corner, Ourega est trouvé dans le petit rectangle et marque de la tête (1-2, 86e). Puni par un grand manque de justesse dans les deux rectangles, le Standard s'incline contre Westerlo dans cette deuxième journée des Europe Play-Offs.