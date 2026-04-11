Analyse Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plein de déchet dans les deux rectangles et réduit à dix pendant une petite demi-heure, le Standard s'est incliné face à Westerlo, ce samedi soir à Sclessin. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (5)

Repousse juste devant lui la frappe de Piedfort qui amène le but de Ferri. Quelques claquettes utiles, et pas une mauvaise prestation dans l'ensemble, mais un premier but qui coûte cher. 

Henry Lawrence (5)

Dépassé à plusieurs reprises lors des transitions de Westerlo. Un match plus compliqué et une sortie à la 70e pour un profil plus offensif (Nguene).

Ibe Hautekiet (5)

Lire aussi… Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

Moins souvent pris à revers grâce à sa pointe de vitesse plus importante. Mais un match difficile pour l'ensemble de la défense, et beaucoup de duels perdus sur les phases arrêtées.

David Bates (5)

Trop souvent pris dans le dos par Ferri ou par les incursions de la deuxième ligne, mais des duels de la tête gagnés qui ont fait du bien.

Josué Homawoo (4)

Même commentaire qu'à Bates concernant les ballons dans le dos. Une poussée fautive sur Ferri en qualité de dernier défenseur, passible d'une exclusion (65e).

Gustav Mortensen (5)

A tenté d'apporter le danger et d'aider un Saïd pas à la hauteur. Westerlo a tout de même créé quelques occasions de son côté, mais ce n'est pas entièrement de sa faute.

Marco Ilaimaharitra (4)

Toujours à contretemps, comme à chaque match depuis quelques semaines. Les médians de Westerlo et Ferri se sont baladés tandis que son nombre de récupérations est resté minime.

Casper Nielsen (5)

Du déchet, certes, mais la grande majorité des transitions du Standard passe par ses pieds, et le Danois retrouve de temps à autre cette passe en une touche qui accélère le jeu. Il y a du mieux, même s'il n'est pas encore à son niveau de l'Union, bien entendu.

Adnane Abid (6)

Une première période timide, une deuxième période bien plus intéressante, avec un ballon dans la profondeur que Saïd aurait dû transformer juste après le repos (46e), puis une passe décisive pour Nkada sur le but de l'égalisation (76e).

Rafiki Saïd (2)

Un tir à côté devant un but vide en première période (36e), un face-à-face très mal négocié après la reprise (46e), et un festival de fautes techniques. Capable du meilleur comme du pire, l'ailier gauche n'a cette fois rien réussi.

Dennis Ayensa (6)

Auteur d'un match à son image, il aurait dû avoir un assist sans l'incroyable manqué de Saïd (36e) et est impliqué dans l'égalisation de Nkada, avec une très bonne remise dos au but (76e).

Non notés : Timothé Nkada, Bernard Nguene, Mohamed El Hankouri.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Westerlo

Plus de news

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
5
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

22:05
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00
Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

17:52
Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

18:10
Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

17:30
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

16:30
À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

16:00
1
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

15:33
Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

15:00
La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

14:30
Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

14:00
Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

13:30
2
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
2
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
1
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

10/04
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved