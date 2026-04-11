Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

Plein de déchet dans les deux rectangles et réduit à dix pendant une petite demi-heure, le Standard s'est incliné face à Westerlo, ce samedi soir à Sclessin. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (5)

Repousse juste devant lui la frappe de Piedfort qui amène le but de Ferri. Quelques claquettes utiles, et pas une mauvaise prestation dans l'ensemble, mais un premier but qui coûte cher.

Henry Lawrence (5)

Dépassé à plusieurs reprises lors des transitions de Westerlo. Un match plus compliqué et une sortie à la 70e pour un profil plus offensif (Nguene).

Ibe Hautekiet (5)



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Moins souvent pris à revers grâce à sa pointe de vitesse plus importante. Mais un match difficile pour l'ensemble de la défense, et beaucoup de duels perdus sur les phases arrêtées.

David Bates (5)

Trop souvent pris dans le dos par Ferri ou par les incursions de la deuxième ligne, mais des duels de la tête gagnés qui ont fait du bien.

Josué Homawoo (4)

Même commentaire qu'à Bates concernant les ballons dans le dos. Une poussée fautive sur Ferri en qualité de dernier défenseur, passible d'une exclusion (65e).

Gustav Mortensen (5)

A tenté d'apporter le danger et d'aider un Saïd pas à la hauteur. Westerlo a tout de même créé quelques occasions de son côté, mais ce n'est pas entièrement de sa faute.

Marco Ilaimaharitra (4)

Toujours à contretemps, comme à chaque match depuis quelques semaines. Les médians de Westerlo et Ferri se sont baladés tandis que son nombre de récupérations est resté minime.

Casper Nielsen (5)

Du déchet, certes, mais la grande majorité des transitions du Standard passe par ses pieds, et le Danois retrouve de temps à autre cette passe en une touche qui accélère le jeu. Il y a du mieux, même s'il n'est pas encore à son niveau de l'Union, bien entendu.

Adnane Abid (6)

Une première période timide, une deuxième période bien plus intéressante, avec un ballon dans la profondeur que Saïd aurait dû transformer juste après le repos (46e), puis une passe décisive pour Nkada sur le but de l'égalisation (76e).

Rafiki Saïd (2)

Un tir à côté devant un but vide en première période (36e), un face-à-face très mal négocié après la reprise (46e), et un festival de fautes techniques. Capable du meilleur comme du pire, l'ailier gauche n'a cette fois rien réussi.

Dennis Ayensa (6)

Auteur d'un match à son image, il aurait dû avoir un assist sans l'incroyable manqué de Saïd (36e) et est impliqué dans l'égalisation de Nkada, avec une très bonne remise dos au but (76e).

Non notés : Timothé Nkada, Bernard Nguene, Mohamed El Hankouri.