Date: 10/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 2
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit
Scott Crabbé depuis Charleroi
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La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit
Photo: © photonews

Charleroi a enfin renoué avec la victoire en disposant de l'Antwerp (2-1). Des débuts de rêve pour Mario Kohnen comme T1.

Cinq jours après ce que l'on ne savait pas encore être le dernier match d'Hans Cornelis sur le banc de Charleroi, Mario Kohnen dirigeait déjà son premier match comme T1. Une rencontre face à l'Antwerp qui avait déjà des airs de dernière chance dans ces Europe Playoffs, vu les sept points de retard sur Genk au coup d'envoi.

Pour tenter de mettre fin à la série de dix matchs de rang sans victoire, Kohnen n'a pas révolutionné le onze, opérant un seul changement (forcé) : la titularisation d'Amine Boukamir pour suppléer la suspension d'Etienne Camara. 

Secoué par le départ de Cornelis, Charleroi n'avait d'autre choix que de montrer une réaction. La première occasion tombée après 50 secondes allait en ce sens, mais Aurélien Scheidler (parfaitement lancé par Parfait Guiagon dans le rectangle) butait sur Taishi Nozawa avant d'être signalé hors-jeu.

Bernier débloque la rencontre 

De quoi donner le ton d'une première mi-temps à l'avantage des Zèbres, qui ont mis l'Antwerp en difficulté par leur alternance de jeu court et de jeu long. Pourtant, Mohamed Koné a dû sauver les meubles au quart d'heure, lorsqu'Anthony Valencia (lancé par Vincent Janssen) s'est présenté face à lui.

Contrairement à ces dernières semaines, Charleroi a fini par traduire son bon début de match au marquoir. C'est Antoine Bernier qui a placé le Sporting aux commandes. Sa course diagonale a pris de court la défense de l'Antwerp, son contrôle a beau l'avoir légèrement déporté, le Dinantais est allé jusqu'au bout de son idée avec une frappe très puissante rentrée avec l'aide de la barre (30e-1-0).

Un but parfaitement amené qui a permis à Charleroi de mener à la pause, malgré une reprise juste au-dessus du but signée Mauricio Benitez dans le temps additionnel. La reprise s'est avérée plus calme. Il a fallu attendre un bon quart d'heure pour assister à la première occasion...synonyme de deuxième but pour Charleroi.

Jusqu'ici malheureux dans ses centres, Parfait Guiagon a trouvé Antoine Bernier dans le rectangle après avoir laissé une nouvelle fois laissé Thibo Somers sur place. La déviation de Bernier a profité à Pflücke, qui a facilement le break au petit rectangle (63e, 2-0).

Dans la foulée, Guiagon (dont la frappe à léché la lucarne) et Van den Kerkhof (contré par Nozawa) ont bien failli faire 3-0. L'Antwerp a fini par pousser dans les dix dernières minutes, mais Koné et...Jakob Romsaas ont empêché la réduction du score à même la ligne. Le but du 2-1 tombera tout de même sur un penalty de Vincent Janssen pour une faute de main sur corner dans le temps additionnel.

Une frayeur suivie d'une dernière grosse occasion pour Christopher Scott sur la dernière action. Les trois coups de sifflet de l'arbitre sont venus libérer tout le monde : les Zèbres s'imposent et mettent joliment fin à la série de dix matchs sans victoire. La première place de Genk n'est temporairement qu'à quatre points, mais l'essentiel est ailleurs avec ces sourires retrouvés au Mambourg pour la première de Mario Kohnen.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 4
  • Précision des longs ballons: 11/28 (39.3%)
Plus de stats
Nzita Mardochee A 90' 6.82 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.96 -
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.64 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 7.17 -
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Boukamir Amine   68' 6.37 -
  • Précision des passes: 15/15 (100%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 83' 6.93 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 72' 8.01 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bernier AntoineA   83' 8.61 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 71' 6.27 -
  • Précision des passes: 10/19 (52.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 18' 6.51 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 19' 6.22 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Blum Lewin 7' 6.09  
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Boukamir Mehdi 7' 6.57  
Plus de stats
Khalifi Yassine 22' 6.53 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.28 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/26 (42.3%)
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 62' 6.58 -
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 7/17 (41.2%)
Plus de stats
Benítez Mauricio 71' 6.68 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Tsunashima Yuto 90' 6.08 -
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Somers Thibo 71' 6.29 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Praet Dennis 90' 6.62 -
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Adekami Farouck   71' 6.02 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/7 (28.6%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Valencia Anthony   90' 6.82 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Al-Sahafi Marwan 83' 6.08 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scott Christopher 90' 6.19 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Janssen Vincent 90' 7.1 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Foulon Daam 28' 6.37 -
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Bijl Glenn 0'  
Kouyaté Kiki 19' 5.91 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hamdaoui Youssef 19' 6.21 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Dierckx Xander 19' 6.02 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

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23:21 1

Charleroi a renoué avec la victoire en s'offrant l'Antwerp (2-1). Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

présentation (du match)

Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

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11:40

Charleroi accueille l'Antwerp ce soir. Mario Kohnen veut relancer la dynamique après le départ d'Hans Cornelis.

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
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