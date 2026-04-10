La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

Charleroi a enfin renoué avec la victoire en disposant de l'Antwerp (2-1). Des débuts de rêve pour Mario Kohnen comme T1.

Cinq jours après ce que l'on ne savait pas encore être le dernier match d'Hans Cornelis sur le banc de Charleroi, Mario Kohnen dirigeait déjà son premier match comme T1. Une rencontre face à l'Antwerp qui avait déjà des airs de dernière chance dans ces Europe Playoffs, vu les sept points de retard sur Genk au coup d'envoi.

Pour tenter de mettre fin à la série de dix matchs de rang sans victoire, Kohnen n'a pas révolutionné le onze, opérant un seul changement (forcé) : la titularisation d'Amine Boukamir pour suppléer la suspension d'Etienne Camara.

Secoué par le départ de Cornelis, Charleroi n'avait d'autre choix que de montrer une réaction. La première occasion tombée après 50 secondes allait en ce sens, mais Aurélien Scheidler (parfaitement lancé par Parfait Guiagon dans le rectangle) butait sur Taishi Nozawa avant d'être signalé hors-jeu.

Bernier débloque la rencontre

De quoi donner le ton d'une première mi-temps à l'avantage des Zèbres, qui ont mis l'Antwerp en difficulté par leur alternance de jeu court et de jeu long. Pourtant, Mohamed Koné a dû sauver les meubles au quart d'heure, lorsqu'Anthony Valencia (lancé par Vincent Janssen) s'est présenté face à lui.

Contrairement à ces dernières semaines, Charleroi a fini par traduire son bon début de match au marquoir. C'est Antoine Bernier qui a placé le Sporting aux commandes. Sa course diagonale a pris de court la défense de l'Antwerp, son contrôle a beau l'avoir légèrement déporté, le Dinantais est allé jusqu'au bout de son idée avec une frappe très puissante rentrée avec l'aide de la barre (30e-1-0).





Un but parfaitement amené qui a permis à Charleroi de mener à la pause, malgré une reprise juste au-dessus du but signée Mauricio Benitez dans le temps additionnel. La reprise s'est avérée plus calme. Il a fallu attendre un bon quart d'heure pour assister à la première occasion...synonyme de deuxième but pour Charleroi.

Jusqu'ici malheureux dans ses centres, Parfait Guiagon a trouvé Antoine Bernier dans le rectangle après avoir laissé une nouvelle fois laissé Thibo Somers sur place. La déviation de Bernier a profité à Pflücke, qui a facilement le break au petit rectangle (63e, 2-0).

Dans la foulée, Guiagon (dont la frappe à léché la lucarne) et Van den Kerkhof (contré par Nozawa) ont bien failli faire 3-0. L'Antwerp a fini par pousser dans les dix dernières minutes, mais Koné et...Jakob Romsaas ont empêché la réduction du score à même la ligne. Le but du 2-1 tombera tout de même sur un penalty de Vincent Janssen pour une faute de main sur corner dans le temps additionnel.

Une frayeur suivie d'une dernière grosse occasion pour Christopher Scott sur la dernière action. Les trois coups de sifflet de l'arbitre sont venus libérer tout le monde : les Zèbres s'imposent et mettent joliment fin à la série de dix matchs sans victoire. La première place de Genk n'est temporairement qu'à quatre points, mais l'essentiel est ailleurs avec ces sourires retrouvés au Mambourg pour la première de Mario Kohnen.