gnkKRC Genk
chaCharleroi
0-1
Mardochee Nzita 86'
1-1
|Date:
|21/04/2026 20:30
|Compétition:
|Play-offs 2
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Cegeka Arena
KRC Genk - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)
Rencontre du Journée 4 en Play-offs 2 2025/2026 entre KRC Genk et Charleroi.
|Date:
|21/04/2026 20:30
|Compétition:
|Play-offs 2
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Cegeka Arena
Les compositions
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Live
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Fin
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90
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Le sauvetage de Kayembe
Un véritable sacrifice pour empêcher Scheidler de faire 1-2
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89
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Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
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86
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But contre son camp de Mardochee Nzita: -
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85
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Nzita contre son camp ! Genk égalise !
Il suffisait de la dire, Charleroi finit par craquer de manière bien malchanceuse : le centre d'El Ouahdi est dévié par Nzita, la trajectoire surprend Koné à son premier poteau, c'est 1-1 !
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85
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Charleroi bien en place
Depuis quelques minutes, Genk se procure moins d'occasions
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83
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Ibrahima Sory Bangoura
Jarne Steuckers
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83
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Junya Ito
Jusef Erabi
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81
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Antoine Bernier
Filip Szymczak
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81
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Lewin Blum
Mehdi Boukamir
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78
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Scheidler manque le 0-2 !
Van den Kerkhof prend le meilleur sur Kayembe et sert parfaitement Scheidler au premier poteau mais le Français loupe la balle de break !
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75
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Intervention litigieuse d'Nzita
Centre de Yokohama, Nzita retient Mirisola mais le relâche au bon moment pour ne pas concéder de penalty
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72
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Carte jaune pour Ibrahima Sory Bangoura
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70
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Brughmans empêche le break !
Les espaces sont de plus en plus nombreux pour Charleroi, Brughmans sort un beau réflexe sur sa ligne devant Van den Kerkhof
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67
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Gros choc pour Boukamir
Le milieu de terrain est touché à la jambe après un fameux contact avec Kayembe, il doit sortir
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66
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Amine Boukamir
Yassine Khalifi
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63
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Aaron Bibout
Robin Mirisola
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63
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Yaimar Medina
Joris Kayembe
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63
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Noah Adedeji-Sternberg
Ayumu Yokoyama
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62
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Patrick Pflücke
Jakob Napoleon Romsaas
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62
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Antoine Colassin
Aurélien Scheidler
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58
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Les soigneurs pour Sadick
Charleroi va pouvoir souffler
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56
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Encore un poteau pour Genk !
El Ouahdi centre pour Heymans, dont la tête rebondit sur le poteau, Adedeji-Sternberg est au rebond mais place au-dessus. Le Racing semble maudit ce soir.
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52
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Bel effort d'Nzita
Le latéral carolo s'offre une percée dans le camp du Racing avant d'armer, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne
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49
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Nouveau ballon pour Koné
Pas son arrêt le plus difficile vu la frappe écrasée de Bibout, mais encore une occasion pour le Racing
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48
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Occasion carolo
La première depuis le but, elle tombe sur corner, Ousou n'est pas loin de pouvoir reprendre, mais ne parvient pas à égaliser
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46
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Genk reprend fort !
30 secondes et El Ouahdi performe déjà dans la défense carolo, Koné repousse son tir dévié du pied. Le ballon revient ensuite à Heyen, qui reprend à côté. Le Sporting est déjà dans le dur
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46
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Le match reprend
Aucun changement à la pause
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Mi-temps
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44
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Une derrnière pour la route pour Koné
Le dernier rempart carolo détourne un tir dévié d'El Ouahdi
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42
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Petit miracle pour Charleroi
Les expected goals font mentir le tableau d'affichage : 1,88 à 0,46 pour le Racing
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39
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Koné encore !
Charleroi est acculé et ne parvient plus à se dégager, Adedeji-Sternberg fixe Van den Kerkhof et frappe, Koné est encore sur la trajectoire
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38
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Koné se rachète ! Quel arrêt
Sur corner, le ballon parvient à Medina, qui reprend parfaitement, Koné sort le grand jeu sur sa ligne
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36
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Carte jaune pour Cheick Keita
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35
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Grosse floche de Koné
Le gardien carolo se troue dans sa sortie aérienne, Charleroi se replie sur sa ligne pour repousser le danger in extremis
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33
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Frappe d'Adedeji-Sternberg
L'ailier du Racing rentre dans le jeu et tente de trouver la lucarne mais place son ballon au-dessus
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28
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Encore une grosse occasion pour Genk
Relance catastrophique de Pflücke, Bibout se retrouve face à Koné mais manque lui aussi la balle de l'égalisation en ne cadrant pas sa frappe !
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24
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Genk réclame un nouveau penalty
L'arbitre ne tombe pas dans le panneau, l'intervention sur Bangoura était trop légère
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23
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Daan Heymans manque le penalty
C'est manqué ! Le penalty d'Heymans est repoussé pour le poteau, Koné était pris à contre-pied !
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22
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Penalty pour KRC Genk
Camara se fait avoir par El Ouahdi, il l'accroche dans le rectangle, le Français proteste, mais le penalty semble clair
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18
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Koné empêche l'égalisation !
Heynen sert Heymans au petit rectangle, mais Koné s'interpose de manière assez spectaculaire devant l'ancien Carolo, qui pensait avoir fait le nécessaire pour égaliser
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14
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Camara ! Charleroi fait mouche !
Deux minutes après sa première grosse occasion, Charleroi s'en va punir Genk en contre, Boukamir trouve Colassin, dont le centre en retrait arrive à Camara, Brughmans semble sur la trajectoire de sa reprise, mais le ballon rentre, c'est 0-1 !
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13
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But de Etienne Camara (Antoine Colassin)
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12
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La parade de Brughmans !
La première grosse occasion est carolo, avec un coup franc lointain centré dans le box, remis par Ousou et repris par Colassin, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne
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10
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Centre de Colassin
Nouveau contre amorcé par Bernier, Colassin le conclut par un centre dans les bras de Brughmans
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7
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Genk à l'initiative
La situation est claire en ce début de match : Genk prend l'initiative, Charleroi est en bloc et mise sur les contres
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4
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Contre carolo
Bernier, aligné côté gauche en l'absence de Guiagon, centre pour Pflücke, dont le tir passe loin au-dessus du but
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3
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Heymans encore contré
Sur le corner qui suit, l'ancien Carolo porte encore le danger, mais la défense écarte le danger
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2
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Perte de balle de Camara
Ito en profite pour remiser en retrait pour Heymans, dont la frappe est contrée
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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KRC Genk - Charleroi: 0-0
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20:28
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Les joueurs montent sur le terrain
La Cegeka Arena n'est pas pleine mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
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20:05
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Deux changements du côté de Genk
Noah Adedeji-Sternberg et Aron Bibout remplacent Konstantinos Karetsas et Robin Mirisola
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20:02
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Charleroi peut-il combler l'écart ?
Les Zèbres sont pour l'instant à huit points de la première place du Racing
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20:00
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Toujours pas de Guiagon et de Titraoui
Van den Kerkhof restera aligné plus haut, tandis qu'Amine Boukamir sera associé à Etienne Camara. En pointe, Antoine Colassin garde sa place au détriment d'Aurélien Scheidler
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19:57
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve dans le Limbourg pour ce match entre Charleroi et Genk
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Banc: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Aurélien Scheidler - Jules Gaudin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee