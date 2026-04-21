KRC Genk - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)

90

Le sauvetage de Kayembe

Un véritable sacrifice pour empêcher Scheidler de faire 1-2



89

Il y aura 6 minutes de temps additionnel.



86



But contre son camp de Mardochee Nzita: -





85

Nzita contre son camp ! Genk égalise !

Il suffisait de la dire, Charleroi finit par craquer de manière bien malchanceuse : le centre d'El Ouahdi est dévié par Nzita, la trajectoire surprend Koné à son premier poteau, c'est 1-1 !



85

Charleroi bien en place

Depuis quelques minutes, Genk se procure moins d'occasions



83

Ibrahima Sory Bangoura

Jarne Steuckers





83

Junya Ito

Jusef Erabi





81

Antoine Bernier

Filip Szymczak





81

Lewin Blum

Mehdi Boukamir





78

Scheidler manque le 0-2 !

Van den Kerkhof prend le meilleur sur Kayembe et sert parfaitement Scheidler au premier poteau mais le Français loupe la balle de break !



75

Intervention litigieuse d'Nzita

Centre de Yokohama, Nzita retient Mirisola mais le relâche au bon moment pour ne pas concéder de penalty



72

Carte jaune pour Ibrahima Sory Bangoura





70

Brughmans empêche le break !

Les espaces sont de plus en plus nombreux pour Charleroi, Brughmans sort un beau réflexe sur sa ligne devant Van den Kerkhof



67

Gros choc pour Boukamir

Le milieu de terrain est touché à la jambe après un fameux contact avec Kayembe, il doit sortir



66

Amine Boukamir

Yassine Khalifi





63

Aaron Bibout

Robin Mirisola





63

Yaimar Medina

Joris Kayembe





63

Noah Adedeji-Sternberg

Ayumu Yokoyama





62

Patrick Pflücke

Jakob Napoleon Romsaas





62

Antoine Colassin

Aurélien Scheidler





58

Les soigneurs pour Sadick

Charleroi va pouvoir souffler



56

Encore un poteau pour Genk !

El Ouahdi centre pour Heymans, dont la tête rebondit sur le poteau, Adedeji-Sternberg est au rebond mais place au-dessus. Le Racing semble maudit ce soir.



52

Bel effort d'Nzita

Le latéral carolo s'offre une percée dans le camp du Racing avant d'armer, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne



49

Nouveau ballon pour Koné

Pas son arrêt le plus difficile vu la frappe écrasée de Bibout, mais encore une occasion pour le Racing



48

Occasion carolo

La première depuis le but, elle tombe sur corner, Ousou n'est pas loin de pouvoir reprendre, mais ne parvient pas à égaliser



46

Genk reprend fort !

30 secondes et El Ouahdi performe déjà dans la défense carolo, Koné repousse son tir dévié du pied. Le ballon revient ensuite à Heyen, qui reprend à côté. Le Sporting est déjà dans le dur



46

Le match reprend

Aucun changement à la pause



44

Une derrnière pour la route pour Koné

Le dernier rempart carolo détourne un tir dévié d'El Ouahdi



42

Petit miracle pour Charleroi

Les expected goals font mentir le tableau d'affichage : 1,88 à 0,46 pour le Racing



39

Koné encore !

Charleroi est acculé et ne parvient plus à se dégager, Adedeji-Sternberg fixe Van den Kerkhof et frappe, Koné est encore sur la trajectoire



38

Koné se rachète ! Quel arrêt

Sur corner, le ballon parvient à Medina, qui reprend parfaitement, Koné sort le grand jeu sur sa ligne



36

Carte jaune pour Cheick Keita





35

Grosse floche de Koné

Le gardien carolo se troue dans sa sortie aérienne, Charleroi se replie sur sa ligne pour repousser le danger in extremis



33

Frappe d'Adedeji-Sternberg

L'ailier du Racing rentre dans le jeu et tente de trouver la lucarne mais place son ballon au-dessus



28

Encore une grosse occasion pour Genk

Relance catastrophique de Pflücke, Bibout se retrouve face à Koné mais manque lui aussi la balle de l'égalisation en ne cadrant pas sa frappe !



24

Genk réclame un nouveau penalty

L'arbitre ne tombe pas dans le panneau, l'intervention sur Bangoura était trop légère



23



Daan Heymans manque le penalty

C'est manqué ! Le penalty d'Heymans est repoussé pour le poteau, Koné était pris à contre-pied !



22



Penalty pour KRC Genk

Camara se fait avoir par El Ouahdi, il l'accroche dans le rectangle, le Français proteste, mais le penalty semble clair



18

Koné empêche l'égalisation !

Heynen sert Heymans au petit rectangle, mais Koné s'interpose de manière assez spectaculaire devant l'ancien Carolo, qui pensait avoir fait le nécessaire pour égaliser



14

Camara ! Charleroi fait mouche !

Deux minutes après sa première grosse occasion, Charleroi s'en va punir Genk en contre, Boukamir trouve Colassin, dont le centre en retrait arrive à Camara, Brughmans semble sur la trajectoire de sa reprise, mais le ballon rentre, c'est 0-1 !



13



But de Etienne Camara (Antoine Colassin)





12

La parade de Brughmans !

La première grosse occasion est carolo, avec un coup franc lointain centré dans le box, remis par Ousou et repris par Colassin, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne



10

Centre de Colassin

Nouveau contre amorcé par Bernier, Colassin le conclut par un centre dans les bras de Brughmans



7

Genk à l'initiative

La situation est claire en ce début de match : Genk prend l'initiative, Charleroi est en bloc et mise sur les contres



4

Contre carolo

Bernier, aligné côté gauche en l'absence de Guiagon, centre pour Pflücke, dont le tir passe loin au-dessus du but



3

Heymans encore contré

Sur le corner qui suit, l'ancien Carolo porte encore le danger, mais la défense écarte le danger



2

Perte de balle de Camara

Ito en profite pour remiser en retrait pour Heymans, dont la frappe est contrée



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

KRC Genk - Charleroi: 0-0





20:28

Les joueurs montent sur le terrain

La Cegeka Arena n'est pas pleine mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs



20:05

Deux changements du côté de Genk

Noah Adedeji-Sternberg et Aron Bibout remplacent Konstantinos Karetsas et Robin Mirisola



20:02

Charleroi peut-il combler l'écart ?

Les Zèbres sont pour l'instant à huit points de la première place du Racing



20:00

Toujours pas de Guiagon et de Titraoui

Van den Kerkhof restera aligné plus haut, tandis qu'Amine Boukamir sera associé à Etienne Camara. En pointe, Antoine Colassin garde sa place au détriment d'Aurélien Scheidler



19:57

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve dans le Limbourg pour ce match entre Charleroi et Genk

