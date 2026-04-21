KRC Genk KRC Genk
1-1
Charleroi Charleroi
gnkKRC Genk
chaCharleroi
0-1
13' Etienne Camara (Antoine Colassin)
Mardochee Nzita 86'
1-1
Date: 21/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 4
Stade: Cegeka Arena

KRC Genk - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)

Rencontre du Journée 4 en Play-offs 2 2025/2026 entre KRC Genk et Charleroi.

Date: 21/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 4
Stade: Cegeka Arena

Les compositions

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.75 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 7.71 -
  • Précision des passes: 45/51 (88.2%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 6.82 -
  • Précision des passes: 84/93 (90.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 55/62 (88.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Medina Yaimar 63' 7.01 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory   83' 6.28 -
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 50/56 (89.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 63' 6.92 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ito Junya 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 5/15 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Bibout Aaron 63' 6.13 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 7' 6.39  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Sor Yira Collins 0'  
Kayembe Joris 27' 5.8 -
  • Précision des passes: 15/25 (60%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sattlberger Nikolas 0'  
Mirisola Robin 27' 5.88 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 27' 6.99 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 7' 6.53  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.7 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 14/43 (32.6%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.76 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.61 -
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Keita Cheick   90' 6.67 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/11 (18.2%)
Plus de stats
Camara Etienne 90' 7.64 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/10 (10%)
Plus de stats
Boukamir Amine 66' 6.47 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Blum Lewin 81' 6.11 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 63' 6.41 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 81' 6.21 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Colassin Antoine A 63' 6.93 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 27' 7.01 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 3
Plus de stats
Szymczak Filip 9' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Scheidler Aurélien 27' 6.32 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Boukamir Mehdi 9' 6.55  
Plus de stats
Khalifi Yassine 24' 6.61 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Benaets Quentin 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  

Live



Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90
 Le sauvetage de Kayembe
Un véritable sacrifice pour empêcher Scheidler de faire 1-2
89
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
86

But contre son camp 		But contre son camp de Mardochee Nzita: -
85
 Nzita contre son camp ! Genk égalise !
Il suffisait de la dire, Charleroi finit par craquer de manière bien malchanceuse : le centre d'El Ouahdi est dévié par Nzita, la trajectoire surprend Koné à son premier poteau, c'est 1-1 !
85
 Charleroi bien en place
Depuis quelques minutes, Genk se procure moins d'occasions
83
 remplacé Ibrahima Sory Bangoura
remplaçant Jarne Steuckers
83
 remplacé Junya Ito
remplaçant Jusef Erabi
81
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Filip Szymczak
81
 remplacé Lewin Blum
remplaçant Mehdi Boukamir
78
 Scheidler manque le 0-2 !
Van den Kerkhof prend le meilleur sur Kayembe et sert parfaitement Scheidler au premier poteau mais le Français loupe la balle de break !
75
 Intervention litigieuse d'Nzita
Centre de Yokohama, Nzita retient Mirisola mais le relâche au bon moment pour ne pas concéder de penalty
72
  Carte jaune pour Ibrahima Sory Bangoura
70
 Brughmans empêche le break !
Les espaces sont de plus en plus nombreux pour Charleroi, Brughmans sort un beau réflexe sur sa ligne devant Van den Kerkhof
67
 Gros choc pour Boukamir
Le milieu de terrain est touché à la jambe après un fameux contact avec Kayembe, il doit sortir
66
 remplacé Amine Boukamir
remplaçant Yassine Khalifi
63
 remplacé Aaron Bibout
remplaçant Robin Mirisola
63
 remplacé Yaimar Medina
remplaçant Joris Kayembe
63
 remplacé Noah Adedeji-Sternberg
remplaçant Ayumu Yokoyama
62
 remplacé Patrick Pflücke
remplaçant Jakob Napoleon Romsaas
62
 remplacé Antoine Colassin
remplaçant Aurélien Scheidler
58
 Les soigneurs pour Sadick
Charleroi va pouvoir souffler
56
 Encore un poteau pour Genk !
El Ouahdi centre pour Heymans, dont la tête rebondit sur le poteau, Adedeji-Sternberg est au rebond mais place au-dessus. Le Racing semble maudit ce soir.
52
 Bel effort d'Nzita
Le latéral carolo s'offre une percée dans le camp du Racing avant d'armer, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne
49
 Nouveau ballon pour Koné
Pas son arrêt le plus difficile vu la frappe écrasée de Bibout, mais encore une occasion pour le Racing
48
 Occasion carolo
La première depuis le but, elle tombe sur corner, Ousou n'est pas loin de pouvoir reprendre, mais ne parvient pas à égaliser
46
 Genk reprend fort !
30 secondes et El Ouahdi performe déjà dans la défense carolo, Koné repousse son tir dévié du pied. Le ballon revient ensuite à Heyen, qui reprend à côté. Le Sporting est déjà dans le dur
46
 Le match reprend
Aucun changement à la pause


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
44
 Une derrnière pour la route pour Koné
Le dernier rempart carolo détourne un tir dévié d'El Ouahdi
42
 Petit miracle pour Charleroi
Les expected goals font mentir le tableau d'affichage : 1,88 à 0,46 pour le Racing
39
 Koné encore !
Charleroi est acculé et ne parvient plus à se dégager, Adedeji-Sternberg fixe Van den Kerkhof et frappe, Koné est encore sur la trajectoire
38
 Koné se rachète ! Quel arrêt
Sur corner, le ballon parvient à Medina, qui reprend parfaitement, Koné sort le grand jeu sur sa ligne
36
  Carte jaune pour Cheick Keita
35
 Grosse floche de Koné
Le gardien carolo se troue dans sa sortie aérienne, Charleroi se replie sur sa ligne pour repousser le danger in extremis
33
 Frappe d'Adedeji-Sternberg
L'ailier du Racing rentre dans le jeu et tente de trouver la lucarne mais place son ballon au-dessus
28
 Encore une grosse occasion pour Genk
Relance catastrophique de Pflücke, Bibout se retrouve face à Koné mais manque lui aussi la balle de l'égalisation en ne cadrant pas sa frappe !
24
 Genk réclame un nouveau penalty
L'arbitre ne tombe pas dans le panneau, l'intervention sur Bangoura était trop légère
23

Penaltie manqués 		Daan Heymans manque le penalty
C'est manqué ! Le penalty d'Heymans est repoussé pour le poteau, Koné était pris à contre-pied !
22

Coup de pied de réparation 		Penalty pour KRC Genk
Camara se fait avoir par El Ouahdi, il l'accroche dans le rectangle, le Français proteste, mais le penalty semble clair
18
 Koné empêche l'égalisation !
Heynen sert Heymans au petit rectangle, mais Koné s'interpose de manière assez spectaculaire devant l'ancien Carolo, qui pensait avoir fait le nécessaire pour égaliser
14
 Camara ! Charleroi fait mouche !
Deux minutes après sa première grosse occasion, Charleroi s'en va punir Genk en contre, Boukamir trouve Colassin, dont le centre en retrait arrive à Camara, Brughmans semble sur la trajectoire de sa reprise, mais le ballon rentre, c'est 0-1 !
13

But 		But de Etienne Camara (Antoine Colassin)
12
 La parade de Brughmans !
La première grosse occasion est carolo, avec un coup franc lointain centré dans le box, remis par Ousou et repris par Colassin, Brughmans sort l'arrêt qu'il faut sur sa ligne
10
 Centre de Colassin
Nouveau contre amorcé par Bernier, Colassin le conclut par un centre dans les bras de Brughmans
7
 Genk à l'initiative
La situation est claire en ce début de match : Genk prend l'initiative, Charleroi est en bloc et mise sur les contres
4
 Contre carolo
Bernier, aligné côté gauche en l'absence de Guiagon, centre pour Pflücke, dont le tir passe loin au-dessus du but
3
 Heymans encore contré
Sur le corner qui suit, l'ancien Carolo porte encore le danger, mais la défense écarte le danger
2
 Perte de balle de Camara
Ito en profite pour remiser en retrait pour Heymans, dont la frappe est contrée
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KRC Genk - Charleroi: 0-0
20:28
 Les joueurs montent sur le terrain
La Cegeka Arena n'est pas pleine mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
20:05
 Deux changements du côté de Genk
Noah Adedeji-Sternberg et Aron Bibout remplacent Konstantinos Karetsas et Robin Mirisola
20:02
 Charleroi peut-il combler l'écart ?
Les Zèbres sont pour l'instant à huit points de la première place du Racing
20:00
 Toujours pas de Guiagon et de Titraoui
Van den Kerkhof restera aligné plus haut, tandis qu'Amine Boukamir sera associé à Etienne Camara. En pointe, Antoine Colassin garde sa place au détriment d'Aurélien Scheidler
19:57
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve dans le Limbourg pour ce match entre Charleroi et Genk
KRC Genk (KRC Genk - Charleroi)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Noah Adedeji-Sternberg - Daan Heymans - Junya Ito - Aaron Bibout
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

Charleroi (KRC Genk - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Amine Boukamir - Lewin Blum - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Antoine Colassin
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Aurélien Scheidler - Jules Gaudin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo
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