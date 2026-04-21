Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant

Charleroi a contraint Genk au partage (1-1). Le Sporting a même cru que les multiples ratés du Racing lui permettraient de repartir avec la victoire.

Toujours sans Yacine Titraoui et Parfait Guiagon, Charleroi se présentait à Genk avec le même onze que face au Standard. Mais avec un match à la physionomie bien différente. Cette fois, le Sporting s'est présenté en bloc, face à des Limbourgeois assez conquérants au ballon.

Les visiteurs ont misé sur les contres. Et c'est précisément l'un d'eux qui a défloré le marquoir. Deux minutes après une première grosse occasion pour Antoine Colassin devant Lucca Brughmans, l'attaquant carolo s'est mué en passeur avec un ballon parfaitement dosé pour Etienne Camara, dont la reprise a fait mouche grâce à l'intervention pas assez ferme de Brughmans sur sa ligne (14e, 0-1).

La suite ? Une déferlante limbourgeoise. Charleroi n'a plus eu le loisir de tirer jusqu'à la mi-temps, voyant les vagues bleues arriver les unes après les autres. Mohamed Koné a repoussé la première en sortant un réflexe étourdissant devant Daan Heymans aux six mètres. Pensant pouvoir prendre sa revanche deux minutes plus tard sur un penalty concédé par Camara, Heymans s'est encore un peu plus enfoncé en envoyant son ballon sur le poteau.

Un coup du sort qui n'a pas découragé Genk. Patrick Pflücke a d'ailleurs failli lui-même remettre les locaux dans le match en lançant bien malgré lui Aron Bibout devant Koné, mais l'attaquant néerlandais n'a pas réussi à cadrer en face-à-face.





Beaucoup de réussite pour Charleroi

Mohamed Koné, encore le nom prépondérant du troisième quart d'heure, avec trois arrêts de grande classe sur des frappes de Medina, Adedeji-Sternberg et El Ouahdi, mais aussi une grosse floche dans le trafic aérien, sauvée par Van den Kerkhof sur la ligne de but. Verdict ? 1,92 à 0,46 pour les expected goals mais 0-1 au marquoir à la mi-temps.

Pas de changement au repos, le match a repris comme on l'avait laissé, avec une grosse occasion pour Genk sous la forme d'un tir contré d'El Ouahdi détourné par Koné après 30 secondes, avant qu'Heynen ne place le deuxième ballon à côté.

Charleroi est toutefois reparti à l'attaque, obligeant Brughmans à deux arrêts sur une perforation d'Nzita et une reprise d'Ousou. Mais à peine le temps de l'écrire que Genk pensait à nouveau égaliser. C'est encore le poteau qui a contrarié Heymans, dont la reprise de la tête était pourtant parfaite.

Les espaces étaient toutefois plus ouverts pour Charleroi. Après avoir lui-même alerté Brughmans, Van den Kerkhof a servi le 0-2 sur un pleateau à Scheidler (monté au jeu) après avoir pris le dessus sur Joris Kayembe, mais l'attaquant français a manqué la balle de break au premier poteau.

Genk égalise mais repart frustré

Il s'en est rapidement mordu les doigts. Alors que le Sporting était bien en place et concédait moins d'occasions, Genk a fini par revenir très chanceusement à cinq minutes de la fin. Après tant de possibilités nettes, c'est la déviation de Mardochée Nzita sur un centre de Zakaria El Ouahdi qui a pris Mohamed Koné à défaut (85e, 1-1).

De quoi nous valoir une fin de match assez folle, où la partie a encore bien failli rebasculer d'un côté ou de l'autre. Mais les deux équipes n'ont finalement pas réussi à se départager : 1-1, score final, un résultat qui n'arrange absolument pas Genk, rejoint par Westerlo en tête du classement.