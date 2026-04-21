KRC Genk KRC Genk
1-1
Charleroi Charleroi
gnkKRC Genk
chaCharleroi
0-1
13' Etienne Camara (Antoine Colassin)
Mardochee Nzita 86'
1-1
Date: 21/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 4
Stade: Cegeka Arena
Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant
Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant
Photo: © photonews

Charleroi a contraint Genk au partage (1-1). Le Sporting a même cru que les multiples ratés du Racing lui permettraient de repartir avec la victoire.

Toujours sans Yacine Titraoui et Parfait Guiagon, Charleroi se présentait à Genk avec le même onze que face au Standard. Mais avec un match à la physionomie bien différente. Cette fois, le Sporting s'est présenté en bloc, face à des Limbourgeois assez conquérants au ballon.

Les visiteurs ont misé sur les contres. Et c'est précisément l'un d'eux qui a défloré le marquoir. Deux minutes après une première grosse occasion pour Antoine Colassin devant Lucca Brughmans, l'attaquant carolo s'est mué en passeur avec un ballon parfaitement dosé pour Etienne Camara, dont la reprise a fait mouche grâce à l'intervention pas assez ferme de Brughmans sur sa ligne (14e, 0-1).

La suite ? Une déferlante limbourgeoise. Charleroi n'a plus eu le loisir de tirer jusqu'à la mi-temps, voyant les vagues bleues arriver les unes après les autres. Mohamed Koné a repoussé la première en sortant un réflexe étourdissant devant Daan Heymans aux six mètres. Pensant pouvoir prendre sa revanche deux minutes plus tard sur un penalty concédé par Camara, Heymans s'est encore un peu plus enfoncé en envoyant son ballon sur le poteau.

Un coup du sort qui n'a pas découragé Genk. Patrick Pflücke a d'ailleurs failli lui-même remettre les locaux dans le match en lançant bien malgré lui Aron Bibout devant Koné, mais l'attaquant néerlandais n'a pas réussi à cadrer en face-à-face.

Beaucoup de réussite pour Charleroi

Mohamed Koné, encore le nom prépondérant du troisième quart d'heure, avec trois arrêts de grande classe sur des frappes de Medina, Adedeji-Sternberg et El Ouahdi, mais aussi une grosse floche dans le trafic aérien, sauvée par Van den Kerkhof sur la ligne de but. Verdict ? 1,92 à 0,46 pour les expected goals mais 0-1 au marquoir à la mi-temps.

Pas de changement au repos, le match a repris comme on l'avait laissé, avec une grosse occasion pour Genk sous la forme d'un tir contré d'El Ouahdi détourné par Koné après 30 secondes, avant qu'Heynen ne place le deuxième ballon à côté.

Charleroi est toutefois reparti à l'attaque, obligeant Brughmans à deux arrêts sur une perforation d'Nzita et une reprise d'Ousou. Mais à peine le temps de l'écrire que Genk pensait à nouveau égaliser. C'est encore le poteau qui a contrarié Heymans, dont la reprise de la tête était pourtant parfaite.

Les espaces étaient toutefois plus ouverts pour Charleroi. Après avoir lui-même alerté Brughmans, Van den Kerkhof a servi le 0-2 sur un pleateau à Scheidler (monté au jeu) après avoir pris le dessus sur Joris Kayembe, mais l'attaquant français a manqué la balle de break au premier poteau.

Genk égalise mais repart frustré

Il s'en est rapidement mordu les doigts. Alors que le Sporting était bien en place et concédait moins d'occasions, Genk a fini par revenir très chanceusement à cinq minutes de la fin. Après tant de possibilités nettes, c'est la déviation de Mardochée Nzita sur un centre de Zakaria El Ouahdi qui a pris Mohamed Koné à défaut (85e, 1-1).

De quoi nous valoir une fin de match assez folle, où la partie a encore bien failli rebasculer d'un côté ou de l'autre. Mais les deux équipes n'ont finalement pas réussi à se départager : 1-1, score final, un résultat qui n'arrange absolument pas Genk, rejoint par Westerlo en tête du classement.

Les compositions

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 45/51 (88.2%)
  • Passes clés: 5
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 84/93 (90.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 55/62 (88.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Medina Yaimar 63' 7.0 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory   83' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 50/56 (89.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 63' 6.9 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ito Junya 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 5/15 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Bibout Aaron 63' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 7' 6.7  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Sor Yira Collins 0'  
Kayembe Joris 27' 5.8 -
  • Précision des passes: 15/25 (60%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sattlberger Nikolas 0'  
Mirisola Robin 27' 6.0 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 27' 7.0 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 7' 6.5  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 8.0 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 14/43 (32.6%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Keita Cheick   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/11 (18.2%)
Plus de stats
Camara Etienne 90' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/10 (10%)
Plus de stats
Boukamir Amine 66' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Blum Lewin 81' 6.7 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 63' 6.4 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 81' 6.2 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Colassin Antoine A 63' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 27' 7.0 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 3
Plus de stats
Szymczak Filip 9' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Scheidler Aurélien 27' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Boukamir Mehdi 9' 6.6  
Plus de stats
Khalifi Yassine 24' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Benaets Quentin 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
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 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo
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