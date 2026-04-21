Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

Malgré une première mi-temps jonchée de bonnes choses, le Standard est retombé dans ses travers défensifs après la pause et a concédé la défaite face à l'Antwerp, ce mardi soir à Sclessin. Les Rouches signent une très mauvaise opération dans la course à la septième place.

Trois jours après sa victoire à Charleroi dans le choc wallon, le Standard reçoit l'Antwerp ce mardi soir dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard titularise Daan Dierckx et Bernard Nguene au détriment de David Bates et Rafiki Saïd, et remplace Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa, blessés, par Ibrahim Karamoko et Timothé Nkada.

Sur le banc, la première apparition du jeune Noah Sy (2007, 19 ans) et plusieurs talents formés à l'académie : René Mitongo, Charli Spoden, Steeven Assengue et donc Sy. Rafiki Saïd commence donc comme remplaçant, au même titre que Tobias Mohr, buteur décisif au Mambourg. À l'Antwerp, Rein Van Helden, l'ancien défenseur de Saint-Trond arrivé durant le mercato hivernal et blessé après 36 minutes lors de son premier match contre Charleroi, est dans le groupe pour la première fois depuis janvier.

La feuille de match de #Standard - Antwerp



Daan Dierckx et Bernard Nguene sont titulaires ! pic.twitter.com/9NpSFhgGpe — Loic Woos (@LoicWoos2) April 21, 2026

Imprécis dans le dernier geste, le Standard n'ouvre pas le score avant le repos

Le Standard passe les cinq premières minutes de la rencontre à courir après le ballon et à le perdre directement après l'avoir récupéré. Ensuite, les Rouches posent davantage le jeu, mettent le pied sur le cuir, et ce sont eux qui se procurent la première grosse occasion : Abid s'offre un premier festival individuel sur le côté gauche et réussit sa combinaison avec Nguene. Le Camerounais transmet à Nielsen, qui trouve Nozawa et obtient le premier corner (8e).

Les joueurs de Vincent Euvrard prennent alors progressivement la maîtrise du jeu. Dans l'entrejeu, Casper Nielsen est au four et au moulin, et ses combinaisons avec Abid et Nguene sont prometteuses, mais pas encore fructueuses. Devant 8 479 spectateurs à peine, le Standard montre de bons premiers signes mais doit encore régler son dernier geste.





À partir de la demi-heure, le Standard baisse en intensité et laisse à nouveau le ballon à l'Antwerp, qui crée du danger en passant dans l'axe et en cherchant le dos de la défense. Nielsen et Hautekiet s'expliquent notamment pour savoir qui doit sortir sur le porteur du ballon, signe que tout n'est pas encore parfaitement rodé.

Offensivement, le Standard se montre via les ailes, mais pas par l'axe, où Nkada n'évolue pas dans un registre qui lui est favorable et perd systématiquement le duel avec son défenseur. Peu d'occasions franches, finalement, et un score vierge au repos.

Le Standard douché au retour des vestiaires, puis mis à terre vingt minutes plus tard

Au repos, le sentiment est que le Standard tient le bon bout, et qu'il en faudrait peu pour voir une ouverture du score des Rouches. C'est pourtant tout l'inverse qui se produit dès le retour des vestiaires. Dos au but, Vincent Janssen déséquilibre toute la défense liégeoise d'un changement d'aile. Le ballon arrive vers Valencia, qui prolonge vers Scott. L'Anversois gagne son face à face avec Epolo et ouvre le score (0-1, 47e).

Voyant son Standard incapable de faire la différence, Vincent Euvrard tente du changement à l'heure et jeu et fait monter son facteur X, Rafiki Saïd, à la place d'un Bernard Nguene qui manque encore de mordant. Mais quelques minutes plus tard, sur un corner pour le Standard, l'Antwerp part en contre via Kerk, Valencia et Scott et fait 0-2, sur une phase ressemblant un peu à celle de l'ouverture du score (0-2, 67e).

Casper Nielsen rend espoir au Standard, en vain

On se demande alors ce qui pourra bien réveiller ce Standard, qui a les jambes coupées depuis que l’Antwerp a doublé la mise. C’est un penalty qui maintient finalement les Rouches en vie. La frappe de Mohr est repoussée par le bras de Scott dans la surface, Nathan Verboomen ne bronche pas, mais est appelé par la VAR. Il accorde le penalty, que Nielsen transforme en prenant le contre-pied de Nozawa (1-2, 78e).

Une réduction de l’écart qui a le don de réveiller Sclessin, malgré le grand nombre de sièges vides. Les Rouches repartent à l’assaut du but de Nozawa, mais la frappe de Saïd trouve le portier japonais (80e), tandis que le centre de Mortensen n’arrive pas à bon port (83e).

C’est tout dans cette rencontre. Pourtant en capacité de prendre les trois points, le Standard paie ses erreurs défensives et sa mauvaise gestion des transitions de l’Antwerp et s’incline à Sclessin, où il n’a plus gagné depuis le 1er février et sa réception d’Anderlecht. De plus, les Rouches loupent la bonne opération, puisque Genk est accroché par Charleroi.