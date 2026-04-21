Date: 21/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 4
Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin
Photo: © photonews

Malgré une première mi-temps jonchée de bonnes choses, le Standard est retombé dans ses travers défensifs après la pause et a concédé la défaite face à l'Antwerp, ce mardi soir à Sclessin. Les Rouches signent une très mauvaise opération dans la course à la septième place.

Trois jours après sa victoire à Charleroi dans le choc wallon, le Standard reçoit l'Antwerp ce mardi soir dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard titularise Daan Dierckx et Bernard Nguene au détriment de David Bates et Rafiki Saïd, et remplace Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa, blessés, par Ibrahim Karamoko et Timothé Nkada.

Sur le banc, la première apparition du jeune Noah Sy (2007, 19 ans) et plusieurs talents formés à l'académie : René Mitongo, Charli Spoden, Steeven Assengue et donc Sy. Rafiki Saïd commence donc comme remplaçant, au même titre que Tobias Mohr, buteur décisif au Mambourg. À l'Antwerp, Rein Van Helden, l'ancien défenseur de Saint-Trond arrivé durant le mercato hivernal et blessé après 36 minutes lors de son premier match contre Charleroi, est dans le groupe pour la première fois depuis janvier.

Imprécis dans le dernier geste, le Standard n'ouvre pas le score avant le repos

Le Standard passe les cinq premières minutes de la rencontre à courir après le ballon et à le perdre directement après l'avoir récupéré. Ensuite, les Rouches posent davantage le jeu, mettent le pied sur le cuir, et ce sont eux qui se procurent la première grosse occasion : Abid s'offre un premier festival individuel sur le côté gauche et réussit sa combinaison avec Nguene. Le Camerounais transmet à Nielsen, qui trouve Nozawa et obtient le premier corner (8e).

Les joueurs de Vincent Euvrard prennent alors progressivement la maîtrise du jeu. Dans l'entrejeu, Casper Nielsen est au four et au moulin, et ses combinaisons avec Abid et Nguene sont prometteuses, mais pas encore fructueuses. Devant 8 479 spectateurs à peine, le Standard montre de bons premiers signes mais doit encore régler son dernier geste.

À partir de la demi-heure, le Standard baisse en intensité et laisse à nouveau le ballon à l'Antwerp, qui crée du danger en passant dans l'axe et en cherchant le dos de la défense. Nielsen et Hautekiet s'expliquent notamment pour savoir qui doit sortir sur le porteur du ballon, signe que tout n'est pas encore parfaitement rodé.

Offensivement, le Standard se montre via les ailes, mais pas par l'axe, où Nkada n'évolue pas dans un registre qui lui est favorable et perd systématiquement le duel avec son défenseur. Peu d'occasions franches, finalement, et un score vierge au repos.

Le Standard douché au retour des vestiaires, puis mis à terre vingt minutes plus tard

Au repos, le sentiment est que le Standard tient le bon bout, et qu'il en faudrait peu pour voir une ouverture du score des Rouches. C'est pourtant tout l'inverse qui se produit dès le retour des vestiaires. Dos au but, Vincent Janssen déséquilibre toute la défense liégeoise d'un changement d'aile. Le ballon arrive vers Valencia, qui prolonge vers Scott. L'Anversois gagne son face à face avec Epolo et ouvre le score (0-1, 47e). 

Voyant son Standard incapable de faire la différence, Vincent Euvrard tente du changement à l'heure et jeu et fait monter son facteur X, Rafiki Saïd, à la place d'un Bernard Nguene qui manque encore de mordant. Mais quelques minutes plus tard, sur un corner pour le Standard, l'Antwerp part en contre via Kerk, Valencia et Scott et fait 0-2, sur une phase ressemblant un peu à celle de l'ouverture du score (0-2, 67e).

Casper Nielsen rend espoir au Standard, en vain

On se demande alors ce qui pourra bien réveiller ce Standard, qui a les jambes coupées depuis que l’Antwerp a doublé la mise. C’est un penalty qui maintient finalement les Rouches en vie. La frappe de Mohr est repoussée par le bras de Scott dans la surface, Nathan Verboomen ne bronche pas, mais est appelé par la VAR. Il accorde le penalty, que Nielsen transforme en prenant le contre-pied de Nozawa (1-2, 78e).

Une réduction de l’écart qui a le don de réveiller Sclessin, malgré le grand nombre de sièges vides. Les Rouches repartent à l’assaut du but de Nozawa, mais la frappe de Saïd trouve le portier japonais (80e), tandis que le centre de Mortensen n’arrive pas à bon port (83e).

C’est tout dans cette rencontre. Pourtant en capacité de prendre les trois points, le Standard paie ses erreurs défensives et sa mauvaise gestion des transitions de l’Antwerp et s’incline à Sclessin, où il n’a plus gagné depuis le 1er février et sa réception d’Anderlecht. De plus, les Rouches loupent la bonne opération, puisque Genk est accroché par Charleroi.

Les compositions

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.5 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 10/43 (23.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Dierckx Daan 67' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
Lawrence Henry   87' 5.9 -
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 6.4 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 24/33 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
NKada Timothée 68' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Nguene Bernard 62' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Bates David 0'  
Mohr Tobias 23' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Said Rafiki 28' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
René Mitongo 22' 6.2 -
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Spoden Charli 0'  
Sy Noah 0'  
Assengue Steeven 3' 6.0  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.1 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/31 (9.7%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Tsunashima Yuto 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 42/48 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Foulon Daam 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 45/55 (81.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 4/4 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Kerk Gyrano   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Praet Dennis 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 30/40 (75%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Valencia Anthony A A 68' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 36/41 (87.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Janssen Vincent 68' 6.4 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Adekami Farouck   85' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Scott Christopher ⚽ ⚽ 90' 8.9 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 43/51 (84.3%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Dierckx Xander 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Al-Sahafi Marwan 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Van Helden Rein 5' 6.6  
Plus de stats
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 22' 6.7 -
Plus de stats
Kouyaté Kiki 0'  
Hamdaoui Youssef 22' 6.7 -
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Tuypens Eran 0'  
Revivre Standard - Antwerp

présentation (du match)

Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

10:45

Le Standard doit rester au contact de Genk et Westerlo, tandis que l'Antwerp jouera sa dernière carte à Sclessin. Voici les enjeux de cette rencontre, à suivre en direct co...

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo
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