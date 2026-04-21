Suis Standard - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 21/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 4

LIVE : Voici les compositions de Standard - Antwerp (coup d'envoi à 20h30)

Le Standard doit rester au contact de Genk et Westerlo, tandis que l'Antwerp jouera sa dernière carte à Sclessin. Voici les enjeux de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be

Tous les matches en direct
Temps   20:30 
Loïc Woos depuis Sclessin

Standard (Standard - Antwerp)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - Daan Dierckx - Josué Homawoo - Henry Lawrence - Casper Nielsen - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Timothée NKada - Bernard Nguene
Banc: David Bates - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Rafiki Said - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Noah Sy - Steeven Assengue

Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Gyrano Kerk - Dennis Praet - Anthony Valencia - Vincent Janssen - Farouck Adekami - Christopher Scott - Zeno Van Den Bosch - Xander Dierckx
Banc: Marwan Al-Sahafi - Yannick Thoelen - Semm Renders - Rein Van Helden - Glenn Bijl - Thibo Somers - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Hautekiet Ibe  
Dierckx Daan  
Homawoo Josué  
Lawrence Henry  
Nielsen Casper  
Karamoko Ibrahim  
Mortensen Gustav  
Abid Adnane  
NKada Timothée  
Nguene Bernard  
Banc
Bates David  
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Said Rafiki  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Spoden Charli  
Sy Noah  
Assengue Steeven  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Tsunashima Yuto  
Foulon Daam  
Kerk Gyrano  
Praet Dennis  
Valencia Anthony  
Janssen Vincent  
Adekami Farouck  
Scott Christopher  
Van Den Bosch Zeno  
Dierckx Xander  
Banc
Al-Sahafi Marwan  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Van Helden Rein  
Bijl Glenn  
Somers Thibo  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
Tuypens Eran  

présentation (du match)

Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)
Photo: © photonews

Le Standard doit rester au contact de Genk et Westerlo, tandis que l'Antwerp jouera sa dernière carte à Sclessin. Voici les enjeux de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be

Sorti renforcé, du moins sur le plan mental, de sa victoire acquise dans les dernières minutes du choc wallon à Charleroi, le Standard reçoit le Royal Antwerp, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs.

Une rencontre qui aura évidemment des allures de revanche du match de la phase classique pour les Anversois. Pour rappel, celui-ci avait été arrêté en raison de jets d’objets sur la pelouse, et terminé trois jours plus tard. Le Standard s’était imposé grâce au seul et unique but de Rafiki Saïd inscrit après 16 secondes de jeu.

Les enjeux seront évidemment différents ce mardi. Le Standard doit tout faire pour rester au contact du Racing Genk et de Westerlo dans la course à la septième place, tandis que le Great Old jouera probablement déjà sa toute dernière carte à Sclessin.

L’Antwerp voudra prendre sa revanche à Sclessin

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absents. Outre Marlon Fossey et Teddy Teuma, Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa ne seront pas non plus en mesure de tenir leur rang.

C’est donc avec Ibrahim Karamoko dans l’entrejeu et Timothé Nkada en pointe que le Standard devra s’imposer face aux hommes de Joseph Oosting. Une rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à 20h30, à suivre, comme toujours, sur Walfoot.be.

Prono Standard - Antwerp

Standard gagne
Partage
Antwerp gagne
Standard Standard gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
63.45% 23.95% 12.61%
Les plus populaires
2-1
(92x)		 1-1
(46x)		 2-0
(27x)

Comparatif Standard - Antwerp

Classement

2
4

Points

26
21

Gagner

2
1

Perdre

1
2

Buts inscrits

6
4

Buts reçus

4
4

Cartes jaunes

4
6

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

10
9
10
15/03 16:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
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Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 20:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 20:30 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 20:30 Westerlo Westerlo
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