Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard
Photo: © photonews

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Teddy Teuma va-t-il quitter le Standard en y ayant joué moins de dix matchs ? La direction des Rouches devrait, d'ici la fin du mois d'avril, rendre sa décision finale concernant le milieu de terrain maltais, qui arrive déjà en fin de contrat.

Au mois de janvier, Marc Wilmots et la direction sportive du Standard pensaient réaliser un superbe coup en ramenant Teddy Teuma dans l'effectif de Vincent Euvrard. Un atout de taille dans la course aux Champions Play-Offs à laquelle participaient encore les Rouches.

Mais voilà, le milieu de terrain s'est rapidement blessé et n'a quasiment pas pu aider ses nouveaux coéquipiers, avec lesquels il n'a évolué qu'à cinq reprises en match officiel.

L'ancien de l'Union et du Stade de Reims, qui aurait aussi pu jouer un rôle important en Europe Play-Offs, était sorti sur civière avec Malte lors de la trêve internationale du mois de mars, et il pourrait falloir attendre les deux ou trois derniers matchs de la saison pour le revoir à l'œuvre.

L'Antwerp s'intéresse à Teddy Teuma

Un moment auquel son avenir devrait avoir été tranché par la direction. Après avoir signé pour six mois, Teddy Teuma aurait déjà formellement discuté des termes d'une prolongation au Standard, selon les informations de Het Nieuwsblad et de L'Avenir, mais se heurte à l'hésitation de la direction liégeoise.

Directeur sportif, Marc Wilmots aimerait en effet que le contrat du trentenaire soit prolongé, tandis que le CEO Giacomo Angelini surveille les comptes de près et se montre plus mesuré. Teddy Teuma pourrait toutefois bien prolonger son contrat au Standard, à des conditions similaires que cette saison, d'ici peu, sauf si...

Sauf si un autre club vient aux nouvelles, et propose des émoluments et un contrat plus intéressant. Cela pourrait être le cas de l'Antwerp, qui se déplace à Sclessin ce mardi. Toujours selon les mêmes sources, les Anversois sont venus aux nouvelles pour Teddy Teuma et ont entamé des discussions. Le Maltais donnerait néanmoins sa préférence au Standard... qui ne devra tout de même pas tarder à le prolonger si tel est son souhait.

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