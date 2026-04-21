Deux nouveaux absents au Standard : voici la composition probable des Rouches contre l'Antwerp

Outre Marlon Fossey et Teddy Teuma, Vincent Euvrard est également privé de Marco Ilaimaharitra et de Dennis Ayensa pour la réception de l'Antwerp. Il y aura donc du changement dans le onze de base des Rouches.

Trois jours après sa victoire décrochée sur le fil dans le choc wallon à Charleroi, le Standard reçoit le Royal Antwerp ce mardi soir dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle, contraint par des blessures, Vincent Euvrard devra modifier une partie de son onze de base.

Ce ne sera toutefois pas le cas entre les perches, où Matthieu Epolo sera reconduit, ainsi qu'en défense, où Marlon Fossey n'est pas encore en mesure de reprendre sa place sur le côté droit. Comme ces dernières semaines, Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, David Bates, Josué Homawoo et Gustav Mortensen devraient composer l'arrière-garde des Rouches.

Ilaimaharitra et Ayensa absents côté Standard

Au milieu de terrain, il faudra faire sans Marco Ilaimaharitra, victime d'une élongation et probablement absent pendant deux semaines. Comme au Mambourg, c'est Ibrahim Karamoko qui devrait remplacer le Malgache pour accompagner Casper Nielsen dans l'entrejeu. Pour rappel, Teddy Teuma est toujours blessé.

Sur les côtés, Adnane Abid sera reconduit à droite, tandis qu'à gauche, une question demeure concernant Rafiki Saïd, qui n'en touche pas une depuis quelques semaines mais qui reste le facteur X des Rouches, sur lequel Vincent Euvrard compte encore. Le Comorien devrait donc une nouvelle fois être préféré à Tobias Mohr, voire Bernard Nguene. En pointe, Dennis Ayensa est victime d'une petite blessure et sera remplacé par Timothé Nkada.

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La composition probable du Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Karamoko, Nielsen - Abid, Saïd - Nkada.