Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp
Photo: © photonews

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Quatre jeunes joueurs de l'académie du Standard figurent sur le banc pour la réception de l'Antwerp. Parmi eux, Noah Sy, présent dans le groupe pour la première fois.

Le Standard reçoit le Royal Antwerp, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard a opéré quatre changements dans son onze de base.

Daan Dierckx et Bernard Nguene sont préférés à David Bates et Rafiki Saïd, tandis qu'Ibrahim Karamoko et Timothé Nkada remplacent Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa, blessés.

Du changement, il y en a aussi sur le banc des Rouches, où un jeune talent de l'académie connaît sa première sélection dans le noyau A : Noah Sy (2007). Âgé de 19 ans, le jeune défenseur central a déjà connu deux grosses blessures dans sa jeune carrière, mais prouve avec le SL16 FC qu'il dispose encore d'un avenir professionnel.

Première apparition dans le groupe du jeune défenseur central Noah Sy

Le pur produit du SL16 Football Campus prend donc place sur le banc, au même titre que Charli Spoden (2008), René Mitongo (2008) ou encore Steeven Assengue (2005). Quatre jeunes joueurs formés au Standard et en pleine intronisation en équipe première.

Le signe que, malgré l'arrivée de pas mal de joueurs issus d'autres clubs depuis l'intronisation de Marc Wilmots au poste de directeur sportif, l'ambition du Standard est aussi de promouvoir ses jeunes joueurs vers le noyau A. Les chances sont d'ailleurs élevées que ces quatre joueurs reçoivent quelques minutes de jeu à un moment ou un autre de ces Europe Play-Offs.

Lire aussi… Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

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